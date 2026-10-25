Super Mbappé, il Clásico è del Real Madrid 

Il primo Clásico della stagione è del Real Madrid, che trionfa 1-2 al Camp Nou nel finale di una partita come al solito ricca e intensa. Il Barcellona ferma a nove la serie di vittorie iniziali in Liga e colleziona la seconda sconfitta in cinque giorni, dopo quella in Champions League a Parigi di martedì. A far festeggiare José Mourinho è – ancora una volta – Kylian Mbappé, che alla vigilia dell’assegnazione del Pallone d’Oro ribadisce la sua candidatura con una doppietta che stende i catalani. Un successo che riapre il campionato spagnolo: il Barça resta sempre primo, a 27 punti, ma ora vede più vicino l’Atlético Madrid (secondo a -2, sabato ha battuto 1-0 il Deportivo) e perde metà del vantaggio che aveva sul Real, che passa da -6 a -3.

Di occasioni ce ne sono da una parte e dall’altra, ma quella che sblocca il Clásico è un gol casuale: al 41’ Cucurella serve Diomande sulla sinistra, cross respinto da Gerard Martín che però rinvia addosso a Mbappé il quale – senza vederlo perché nel frattempo si era messo le mani in faccia per proteggersi – segna con il ginocchio. Pari del Barcellona al 61’, Raphinha servito sulla destra fa passare il suo tiro sotto le gambe di Bellingham e Lunin riesce solo a toccare. Il portiere del Real si supera al 65’ con una parata su Gerard Martín, che di testa va a un passo dal riscattare l’errore dello 0-1. Il gol partita è all’88’: l’azione parte da una giocata eccezionale di Bellingham, poi imbucata per Camavinga a destra e assist al centro per il tap-in a rimorchio di Mbappé.

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