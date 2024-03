Super Martedì, Trump verso la spallata finale a Nikki Haley 

Washington. Donald Trump è pronto a dare la spallata finale a Nikki Haley nel Super Tuesday, la più grande tornata di primarie con 15 stati e un territorio americano al voto distribuiti in sei fusi orari. «Penso che vinceremo in tutti gli stati», ha profetizzato poche ore prima dell’apertura dei seggi, forte dei sondaggi che lo danno avanti ovunque dopo aver già trionfato in ogni gara, tranne che nella capitale. Secondo la media di Real Clear Politics, in California surclassa la Haley di 53 punti, mentre il suo vantaggio in Texas sarebbe addirittura del 70%. Gli altri stati alle urne sono Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Tennessee, Utah, Vermont, Virginia, North Carolina (unico stato in bilico in gioco) e isole Samoa.

I democratici non voteranno in Alaska e terranno i caucus nelle Samoa, ricevendo inoltre anche i risultati della corsa in Iowa, dopo il voto per posta. In palio un terzo dei delegati: 865 per i repubblicani e almeno 1.420 per i democratici, dove Joe Biden non teme rivali ma il voto di protesta arabo-americano per non essere riuscito a fermare il “genocidio” a Gaza. Il tycoon ha già 247 delegati, contro i 43 della sua rivale, e punta a vincerne almeno 773, chiudendo matematicamente la partita non oltre il 19 marzo, quando avranno votato Florida, Arizona e Ohio e potrà raggiungere il numero magico di 1.215 delegati, ossia la metà di quelli necessari per rivendicare la nomination alla convention di luglio. In tal modo avrebbe la strada spianata per il “rematch” con Joe Biden. Gli unici ostacoli sono i processi, con 91 capi di imputazioni sulla testa e 464 milioni di dollari da pagare entro marzo per gli asset gonfiati. Ma se l'imbarazzante dibattimento per il caso della pornostar Stormy Daniels è già fissato a New York per il 25 marzo, per gli altri non c’è ancora una data ed è probabile che nessuna sentenza arrivi prima dell’election day.

