“Super Mario Bros.” è il re degli incassi  

Continua la cavalcata trionfale di “Super Mario Bros.”: l film anche al botteghino italiano sempre in vetta nel terzo weekend di programmazione. Seppur in calo del 55%, il film incassa 1 milione 751mila euro - la media è di 3.041 euro su 576 schermi - per un totale di 15 milioni 745mila. Esordisce secondo con 947mila euro per “Il Sol dell'Avvenire” di Nanni Moretti con Sivio Orlando e Margherita Buy con una media 1.982 su 478 sale. In terza piazza debutta l'horror “La Casa - Il risveglio del male”, nuovo atto della saga di San Raimi, che parte con 937mila con una media di 2.692 euro su 348 schermi.

Scivola quarto "L'Esorcista del Papa” con Russell Crowe nei panni di Padre Gabriele Amorth: il guadagno è di 450mila nel fine settimana e di 1 milione 810mila complessivi. In quinta piazza “Air - La storia del grande salto di Ben Affleck” con Matt Damon nel ruolo del manager della Nike Sonny Vaccaro che mette via altri 321mila euro e tocca i 2 milioni 269mila in 3 settimane. Proprio mentre si attende la decisione sulla sorte dell'orsa che ha ucciso il runner nei boschi del Trentino debutta al sesto posto “Cocainorso” di Elizabeth Banks con 309mila euro. Basato su una storia vera (accadde nel 1985) di un orso nero del Tennessee che ingerì un quantitativo enorme di cocaina, parte di un carico gettato da un aereo di narcotrafficanti, e morì quasi subito. Altra new entry della top ten Cinetel in settima posizione “Mavka e la foresta incantata” (con 226mila euro). Scende dal quarto all'ottavo posto “Scordato”, il film di e con Rocco Papaleo dove fa il suo debutto come attrice la cantante Giorgia.

