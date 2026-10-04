Super gol di Falchi, il Macomer riprende il Monte Alma 

Monte Alma 1

Macomer 1

Monte Alma (4-3-3) : Pittalis, Leoncini, Sechi, Diomede (20’ st A. Polo), Addis, Gomez, Spillo, Zallu (28’ st Perugini), Palmas (31’ st Garbuio), Medas, Bonivardi. In panchina Frau, Serra, Sirena, Soggia, M. Polo, Stangoni. Allenatore I. Falchi.

Macomer (4-3-3) : M. Fadda, Vir-

dis, Zannini, Camara, Bonfigli, Na-

chet, Cadau, Barria, P. Falchi, Pin-

na (34’ st F. Falchi), Moreddu (41’ st Morittu). In panchina A. Fadda, Madeddu, Satta, Cossu, Pes, Lon-

gu, Peddes. Allenatore Marchi.

Arbitro : Pala di Olbia.

Reti : nel st 5’ Medas, 21’ P. Falchi.

Note : ammonito Cadau. Spettatori 400.

Nulvi . L’entusiasmo di due squadre che lo scorso anno hanno dominato i loro gironi di Prima Categoria: Monte Alma e Macomer si ritrovano, neopromosse, a dar vita a un match dove il pubblico delle grandi occasioni non si è certo annoiato.

Il primo tempo, forse complice il caldo, stenta a decollare: primo pericolo firmato Monte Alma dell’onnipresente in avanti Simone Medas, anche ieri tra i migliori, ma il suo tiro esce di poco. Per i gol serve la ripresa, dopo 5’ sanguinosa palla lasciata scorrere sulla trequarti e Medas se ne impossessa involandosi e battendo Fadda, quasi fotocopia del gol di Bastoni in Francia-Italia. L’errore del Monte Alma è non chiuderla e al 66’ Pietro Falchi recupera, osserva il portiere e mette la sfera nel sette dove Pittalis non può nulla. (fr. fio.)

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