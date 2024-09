Super Felleca, il Selargius vola 

Sant'Elena 1

Selargius 3

Sant'Elena (4-3-3) : Celli (1' st Serra); Onnis, Minerba, Dessì (35' pt Pibiri), Tamburini (26' st Boi); Pilleri, Rotaru, Mura; Perinozzi (1' st Piras), C. Pisano, S. Saba (1' st G. Mattana). In panchina M. Saba, Pinna, Angiargia, Giancarli. Allenatore Rinino.

Selargius (3-4-1-2) : Pau; Berti (26' st Bandinu), Capelli, Salis; Brai (40' st Pisano), Cannas (40' st G. Virdis), Lepore, Porta; Felleca; Reginato (26' st Murtas), Casciello (35' st Deriu). In panchina Pilotto, Porcu, Sanfilippo, R. Mattana. Allenatore Giordano.

Arbitro : Gatta di Sassari.

Reti : nel primo tempo 10', 28', 35' Felleca, 19' Minerba.

Note : ammoniti Pilleri, Serra, Porta.

Una tripletta di Mattia Felleca in poco più di mezz'ora porta il Selargius agli ottavi di finale di Coppa Italia, aggiudicandosi il triangolare contro Sant'Elena (l'avversario di ieri) e Castiadas con 4 punti complessivi. A Mulinu Becciu, la squadra di Franco Giordano – al rientro dopo un anno al Lanusei – segna altri tre gol come aveva fatto mercoledì contro il Castiadas: lì era finita 3-3, stavolta invece è un 1-3 che permette di superare il Sant'Elena e ottenere il passaggio del turno. Grande prestazione del classe 2004 che ha trascinato i suoi alla vittoria. Per i biancoverdi, che domenica scorsa avevano pareggiato 1-1 a Castiadas, ora c'è il campionato che vedrà l'esordio in casa con il Lanusei.

La partita

Il primo tempo è uno show di Felleca, che realizza una tripletta nel giro di 25', fra il 10' e il 35'. L'ex Castiadas batte a rete già in avvio e sblocca il risultato superando Celli, poco dopo è Casciello ad andare vicino al gol da pochi passi così come Brai che sfiora il raddoppio su assist di Porta. Due occasioni che il Selargius non concretizza e che portano al pareggio del Sant'Elena, con Minerba a seguito di un calcio d'angolo. Ma è ancora Felleca a imporsi con altri due gol, il primo ribadendo in rete una precedente conclusione di Lepore respinta (28') e il secondo al termine di un rapido contropiede (35'). La ripresa è di gestione da parte del Selargius, che sfrutta il doppio vantaggio per amministrare e arrivare al triplice fischio. Nel finale uno dei subentrati, il classe 2006 Murtas, si invola verso la porta ma è bravo Serra (che all'intervallo aveva sostituito il portiere del Sant'Elena Celli) a negare il poker agli ospiti. Per il Selargius la prima di campionato sarà in casa contro l'Orrolese.

