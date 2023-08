Super eroi si calano dalla Torre e aiutano il reparto di Pediatria 

Una piazza affollata come non mai, circa duemila persone ad ammirare i super eroi che si sono calati dalla Torre di Mariano II. Grande emozione soprattutto per i più piccoli e del resto l’iniziativa era in gran parte dedicata a loro. Obiettivo degli organizzatori Manuela fa, dell’associazione Super eroi acrobatici e di Daniele Rocchi, vicepresidente di Donatori Nati Polizia di Stato era riuscire a dare un sostegno concreto al reparto di Pediatria del San Martino. Il ricavato della serata sarà utilizzato per acquistare le poltrone letto da destinare al reparto. Gli oristanesi hanno risposto alla grande, mentre i super eroi hanno hanno anche regalato un sorriso ai piccoli pazienti ricoverati visitando la Pediatria. ( m.g. )

RIPRODUZIONE RISERVATA