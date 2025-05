Super Donnarumma guida la colonia “italiana” del Psg 

Parigi. Una sfida nella sfida: all'Allianz Arena di Monaco, nello scontro per scegliere la regina d'Europa, scenderà in campo una squadra italiana, l'Inter, e un'altra che ha in porta un eroe azzurro, il portiere della Nazionale Gigio Donnarumma. Ma anche tanti ex “italiani”, che in Serie A sono emersi o sono cresciuti, lasciando poi l'Italia e dietro di loro una scia di rimpianti.

Da Hakimi, migliore in campo nella semifinale di ritorno contro l'Arsenal, che con la maglia dell'Inter ha vinto anche uno scudetto, a Kvaratskhelia, che il tricolore ha contribuito a portarlo a Napoli, proprio come sognava di fare Fabian Ruiz, un altro degli eroi di Parigi, che lasciò i compagni napoletani l'anno prima dello scudetto con Spalletti. C'è persino un po' di Roma nel Psg finalista di Champions, da Marquinhos, che sbocciò giovanissimo con i giallorossi nel 2012-2013, allo spagnolo Luis Enrique, che fu sulla panchina romanista l'anno prima in una stagione tutt'altro che esaltante ma che gli valse molti apprezzamenti positivi. Il drappello “italiano” è stato grande protagonista nella cavalcata parigina verso la seconda finale di Champions della sua storia. Solo mercoledì, sono andati in gol Ruiz ed Hakimi. Kvara ha colto un palo e Donnarumma ha messo le sue manone ancora a proteggere il risultato. Il percorso del super portiere ex Milan ha del prodigioso negli ultimi mesi, che lo hanno visto trasformarsi da eterno fenomeno incostante, che il Psg aveva persino pensato a lasciar partire, ad indiscusso numero uno di Champions.

