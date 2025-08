Super Ciccone nella Clasica San Sebastian 

Giulio Ciccone ha vinto per distacco la 44ª Clasica di San Sebastiàn, o “Klasikoa” in basco (tradizionale appuntamento World Tour di inizio agosto), a 18 anni di distanza dall'ultimo successo italiano in questa prova, con Leonardo Bertagnolli. Al secondo posto, a 9”, lo svizzero Jan Christen, ultimo a resistere al forcing di Ciccone, con Maxim Van Gils, Tiesj Benoot e Isaac Del Toro a 1'19” e Christian Scaroni 8°. «Pensavo che Del Toro avrebbe attaccato, ma quando ho visto che stava perdendo terreno ho cercato di dare il massimo e da lì fino al traguardo il mio è stato uno sforzo intenso», ha detto l’abruzzese della Lidl Trek che vive a Montecarlo ed è molto amico di Jannik Sinner.

