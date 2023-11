Super Ceccarelli, la Techfind infila il terzo successo 

San Salvatore S. 71

Empoli 58

Techfind Selargius : Reani, Mura 8, Granzotto 7, Ceccarelli 27, Pavrette 12, El Habbab 9, Pandori, Berrad 8, Valenti ne, Lapa ne, Corongiu ne, Poddighe ne. Allenatore Righi

Scotti Empoli : Castellani 7, Ruffini 1, Villarruel 8, Manetti 14, Miscenko 9, Patané 6, Stoichkova 11, Merisio 2, Avonto, Antonini. Allenatore Cioni

Parziali : 18-12; 34-30; 58-44

Selargius. A Selargius grandinano triple. Sono quelle mandate a segno da Ceccarelli, che con 7 centri dalla lunga distanza (e 27 punti a referto) guida la Techfind al successo interno sulla Scotti Empoli nel 6° turno di A2 Femminile (71-58). Caparbie in difesa e ciniche in attacco, le giallonere hanno aggredito l’avversario fin dai primi possessi, per poi scavare il solco dopo la pausa e centrare una meritata terza vittoria consecutiva.

Coach Righi può sorridere per un’altra, solida prestazione di squadra. Al di là dell’exploit realizzativo del capitano, i segnali incoraggianti sono arrivati un po’ da tutti. A cominciare da Mura (8 punti e altrettanti assist), per proseguire con Pavrette, El Habbab e la solita, illuminante, Granzotto.

Cronaca

Avvio deciso per le padrone di casa, che trovano una Ceccarelli subito ispirata dall’arco e sorprendono le avversarie sul 18-12 al 10’. Il piano partita della Scotti è monotematico: il pallone va sempre nel pitturato, dove Miscenko e Manetti sfruttano il vantaggio fisico per tenere la loro squadra in linea di galleggiamento. La Techfind, però, regge bene e conserva il vantaggio alla pausa lunga (34-30). La gara si decide all’inizio del terzo quarto: le giallonere mantengono le alte percentuali al tiro pesante e sprintano: 8-1 di parziale che Empoli non argina per facendo ricorso alla difesa a zona. Granzotto e compagne volano anche sul +17, poi controllano nell’ultimo quarto.

Commento

«Il nostro processo di crescita sta proseguendo», osserva Righi, «la squadra ha approcciato la gara nel migliore dei modi e si è sempre mostrata costante, difendendo con lucidità il vantaggio costruito. Non posso che essere soddisfatto».



