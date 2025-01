Super Carnesecchi salva l’Atalanta contro l’Udinese 

Udinese 0

Atalanta 0

Udinese (4-3-1-2) : Sava, Kristensen, Bijol, Solet, Ehizibue (6' st Modesto), Lovric (22' st Atta), Karlstrom, Payero (22' st Ekkelenkamp), Kamara, Thauvin, Sanchez (34' st Iker Bravo). In panchina Piana, Padelli, Pafundi, Brenner, Ebosse, Kabasele, Zemura, Tourè. Allenatore Runjaic.

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi, Scalvini (1' st Kossounou), Djimsiti (22' pt Hien), Kolasinac, Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta, Pasalic (16' st Saramdzic), Lookman (16' st Zaniolo), De Ketelaere (36' st Brescianini). In panchina Rui Patricio, Rossi, Toloi, Sulemana, Ruggeri, Palestra. Allenatore Gasperini.

Arbitro : Mariani di Aprilia.

Udine. L'Atalanta stecca a Udine, pareggia 0-0 grazie a un super Carnesecchi, e spreca l'opportunità di riagganciare il Napoli in vetta, al termine di una prestazione sottotono. I bianconeri - al terzo pari di fila - devono recriminare per la scarsa vena realizzativa che ha impedito di portare a casa il bottino pieno.

Nei primi 20 minuti prevale la tattica, poi sale in cattedra Sanchez che con un assist di 40 metri libera Ehizibue in area: il laterale scarica per Thauvin che dal limite va a un passo dalla rete: la sua conclusione, deviata, si spegne di poco a lato. Nell'occasione Djimsiti si scontra con l'olandese e ha la peggio rimediando un trauma cranico con una ferita che lo ha costretto a lasciare il campo, sulle sue gambe, a Hien. Il “nino maravilla” - alla prima da titolare in campionato - disegna calcio e costringe la Dea a interventi ruvidi per fermarlo. Sul tramonto della frazione accade qualcosa che nel calcio si vede raramente: su traversone dalla sinistra di Kamara, Sanchez anticipa tutti e di testa centra in pieno il palo; la sfera torna al centro dell'area e il cileno calcia a botta sicura, ma il suo siluro si stampa sulla traversa e torna verso il dischetto, dove Lovric si avventa e con un'incornata costringe Carnesecchi al secondo miracolo di giornata, respingendo di mano tra le gambe di Ehizibue, a un passo dalla linea di porta.

Nella ripresa meno emozioni. È comunque l’Udinese a gestire il match e a chiuderlo con più rimpianti. Per la Dea un pericoloso campanello d’allarme?

