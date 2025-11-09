VaiOnline
MotoGp.
10 novembre 2025

Super Bezzecchi in portogallo, bagnaia per terra 

Portimão. Ci sono ancora le moto italiane sul podio della MotoGp. Marco Bezzecchi ha trionfato nel Gran Premio del Portogallo, penultima prova del Motoondiale in sella all'Aprilia. A Portimão il riminese ha preceduto sul traguardo due spagnoli Alex Marquez (Ducati Gresini), vincitore della sprint di sabato, e Pedro Acosta (Ktm). Altra delusione per Francesco Bagnaia, caduto senza conseguenze a una decina di giri dal termine e ormai lontano in classifica da Bezzecchi, che rafforza il terzo posto con 35 punti di vantaggio su Pecco prima dell'ultima gara, con il piemontese incalzato da Acosta (-3).

Con l’affermazione di ieri Bezzecchi diventa il sesto vincitore diverso nelle ultime sei gare MotoGp, cosa che non accadeva dal 2010. Per lui è la seconda vittoria in stagione nella gara lunga, oltre alle tre nelle sprint. Ai piedi del podio si è fermato lo spagnolo Fermin Aldeguer (Ducati Gresini), mentre il quinto posto è andato a Brad Binder (Ktm) e il sesto a Fabio Quartararo (Yamaha). Ha chiuso al 15° posto Nicolò Bulega, all'esordio nella categoria sulla Ducati ufficiale lasciata disponibile dall’infortunato campione del mondo Marc Marquez.

«È stata una gara fantastica», ha detto Bezzecchi. «Di mattina mi sentivo meglio in sella anche perché sabato sera abbiamo lavorato tanto per gli ultimi aggiustamenti sulla moto. In gara Alex Marquez era velocissimo ma io ero molto motivato per arrivare alla vittoria. Sono davvero contento di essere tornato sul gradino più alto del podio. Me la sono goduta», ha concluso.

Ordine d’arrivo : 1. Marco Bezzecchi (Ita, Aprilia) in 41’13”616, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) a 2”583, 3. Pedro Acosta (Spa, Ktm) a 3”188, 4. Fermin Aldeguer (Spa, Ducati) a 12”860, 5. Brad Binder (Saf, Ktm) a 16“327, 6. Fabio Quartararo (Fra, Yamaha) a 18”442, 7. Johann Zarco (Fra, Honda) a 21”040, 8. Ai Ogura (Gia, Aprilia) a 19”255, 9. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) a 20”612, 10. Paul Espargaro (Spa, Ktm) a 26”517.

Classifica Piloti : 1. Marc Marquez (Spa, Ducati) 545 punti, 2. Alex Marquez (Spa, Ducati) 445, 3. Marco Bezzec- chi (Ita, Aprilia) 323, 4. France- sco Bagnaia (Ita, Ducati) 288, 5. Pedro Acosta (Spa, Ktm) 285, 6. Fabio Di Giannantonio (Ita, Ducati) 239, 7. Franco Morbidelli (Ita, Ducati) 227,.

