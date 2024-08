Super Australia, Ganna & C. inseguiranno un bronzo 

PARIGI. L’Italia non ripeterà l’oro olimpico nell'inseguimento a squadre maschile ma potrà conquistare la medaglia di bronzo. Il quartetto ha perso la semifinale con un'Australia “ingiocabile”, che ha fatto registrare il nuovo record del modo 3’40”730 (demolendo quello stabilito proprio dall'Italia a Tokyo con 3’42”032), completando i 4 km con partenza da fermo alla spaventosa media di 65,238 km/h. Il 3’43”205 dell’Italia è comunque il quarto tempo totale e la squadra assemblata da Marco Villa (Simone Consonni, Marco Lamon, Jonathan Milan e Filippo Ganna) potrà sfidare oggi nella finale per il bronzo la Danimarca. I danesi con 3’42”803 sono stati beffati all’ultimo giro della Gran Bretagna (3’42”151). Gli azzurri hanno fatto meglio del 3’43”776 della Nuova Zelanda e salvato il posto nella “finalina” delle 18.23.

Anche nell'inseguimento a squadre femminile l'Italia ha fatto registrare il quarto tempo, conquistando così la qualificazione alla semifinale contro la Nuova Zelanda (miglior tempo con 4’04”679). Martina Fidanza, Letizia Paternoster, Chiara Consonni e Vittoria Guazzini hanno concluso in 4km in 4’07”579, precedendo di 0”734 le campionesse uscenti della Germania. Nell'altra semifinale la sfida sarà tra Stati Uniti (secondo tempo con 4’05”238) e Gran Bretagna (terzo tempo con 4’06”710). Le quattro semifinali (c’è anche la classifica 5°-8° posto) sono in programma oggi dalle 13.52: Nuova Zelanda-Italia sarà l’ultima.

