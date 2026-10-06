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07 ottobre 2026 alle 00:51

“Suore” su Videolina 

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La protagonista della quarta puntata di questo viaggio, curato e condotto da Simonetta Columbu, è suor Silvia Carboni. L’incontro si svolge all’interno della comunità in cui opera quotidianamente, una casa che ospita giovanissimi alle prese con situazioni di disagio. Fin dal primo sguardo colpisce la bellezza del luogo: ambienti curati, armoniosi e luminosi. Una scelta tutt’altro che casuale. Il dialogo affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo: il crescente disagio giovanile. Suor Silvia propone una riflessione sulle nuove fragilità educative, osservando come il disagio possa nascere tanto dalla mancanza di cura quanto da un suo eccesso. Nella seconda parte della puntata il racconto si sposta all’Unipol Domus, lo stadio del Cagliari. Suor Silvia è una delle giocatrici della Nazionale italiana delle suore.

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