Suore salesiane: riaperto il centro 

Una giornata speciale. Così la definisce la vice sindaca e assessora ai Servizi sociali, Maria Luisa Muzzu, quella di ieri, con l’inaugurazione, che aveva tutto il sapore di una festa di inizio estate, del Centro estivo del Comune di Macomer, che mancava ormai da 12 anni, e che ha consentito anche di riaprire una parte dell'istituto delle suore salesiane, "Figlie di Maria Ausiliatrice", chiuso due anni fa. Una nuova avventura, quindi, dedicata interamente ai minori e alle loro famiglie, che si propone come luogo per tutti in cui giocare, divertirsi e crescere insieme in un clima stimolante, accogliente e aperto. Oltre agli amministratori comunali, all'inaugurazione erano presenti tanti bambini, le loro maestre e le rappresentanze delle tre cooperative sociali, che gestiranno il centro, la cooperativa Millecolori, la cooperativa Aurora e la cooperativa Luoghi Comuni; quindi il parroco, padre Andrea Rossi. Il centro di aggregazione funzionerà non solo l'estate, ma tutto l'anno. «Adesso si rimettono a disposizione quei locali storici - dice il parroco - dove sono state formate diverse generazioni di bambini. In sostanza si riappropria del ruolo per cui era stato realizzato». Monica Sanna, presidente della cooperativa Millecolori, assieme a Rosanna Salis, della cooperativa Luoghi Comuni: «È una grande responsabilità gestire questo centro, ma è anche un dovere e una grande gioia per tutti noi». I locali, che erano stati fortemente danneggiati dai vandali, sono stati concessi al comune dalle suore salesiane, in comodato d'uso gratuito. (f. o.)

