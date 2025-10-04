VaiOnline
Macomer.
05 ottobre 2025 alle 00:23

Suore salesiane, l’ex convento passa al Comune 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Domani il Consiglio comunale darà via libera all'acquisto degli immobili del complesso dove per 60 anni hanno operato le suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice. Appuntamento alle 9 e un solo punto all’ordine del giorno. «Il consiglio ha già approvato l'acquisizione - dice il sindaco, Riccardo Uda - ma è stato convocato proprio per una integrazione legata ai finanziamenti del ministero per l'acquisizione dell'intero complesso immobiliare. Un atto importante che ci consente di accedere ai finanziamenti».

L’obiettivo è avviare in tempi brevi le attività previste, nello specifico il centro di convivenza intergenerazionale, la cui acquisizione al patrimonio comunale vale 800 mila euro. Seimila metri quadri di spazi, all'interno di un'area di oltre un ettaro, che agli inizi degli anni sessanta venne donato alle suore dalla famiglia Albano, quella dei grandi industriali del formaggio.

Presto si procederà con l'acquisto vero e proprio e in un'ala dell'edificio verranno subito ospitati 12 dei venti anziani che erano stati allontanati un anno fa dal centro di viale Nenni, quando venne giù una parte del tetto. Previsto anche l'inserimento di altre attività sociali, per i bambini e dei disabili. Dopo la riunione del consiglio comunale si procederà nell'immediato a compiere tutti gli tutti necessari per ottenere i finanziamenti necessari.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Israele frena l’offensiva a Gaza Da domani negoziati in Egitto

Al tavolo Tel Aviv, Hamas e Stati Uniti: Trump in pressing sul piano 
La crisi

Liberi ventisei italiani, c’è anche Emanuela Pala

La giornalista sarda abbraccia i familiari nella notte a Fiumicino 
Il funerale

Abbraccio a Cinzia davanti al suo mare

«Chiediamo giustizia per lei e conversione per il carnefice» 
Caterina De Roberto
Ignazio Atzori: l’accordo integrativo dà più soldi ma non interviene sui problemi strutturali

Sindaco e dottore per scelta: «A 75 anni rimetto il camice»

A Portoscuso più di 500 pazienti erano rimasti senza assistenza 
Stefania Piredda
Regione

«Nella Finanziaria più fondi per welfare e sanità pubblica»

L’appello di sindacati ed enti locali in vista della manovra per il 2026 