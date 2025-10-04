Suore salesiane, l’ex convento passa al Comune 

Domani il Consiglio comunale darà via libera all'acquisto degli immobili del complesso dove per 60 anni hanno operato le suore salesiane Figlie di Maria Ausiliatrice. Appuntamento alle 9 e un solo punto all’ordine del giorno. «Il consiglio ha già approvato l'acquisizione - dice il sindaco, Riccardo Uda - ma è stato convocato proprio per una integrazione legata ai finanziamenti del ministero per l'acquisizione dell'intero complesso immobiliare. Un atto importante che ci consente di accedere ai finanziamenti».

L’obiettivo è avviare in tempi brevi le attività previste, nello specifico il centro di convivenza intergenerazionale, la cui acquisizione al patrimonio comunale vale 800 mila euro. Seimila metri quadri di spazi, all'interno di un'area di oltre un ettaro, che agli inizi degli anni sessanta venne donato alle suore dalla famiglia Albano, quella dei grandi industriali del formaggio.

Presto si procederà con l'acquisto vero e proprio e in un'ala dell'edificio verranno subito ospitati 12 dei venti anziani che erano stati allontanati un anno fa dal centro di viale Nenni, quando venne giù una parte del tetto. Previsto anche l'inserimento di altre attività sociali, per i bambini e dei disabili. Dopo la riunione del consiglio comunale si procederà nell'immediato a compiere tutti gli tutti necessari per ottenere i finanziamenti necessari.

