Suore in fuga dal convento,  le scissioniste salgono a 11 

VITTORIO VENETO. A San Giacomo di Veglia, con le vigne intorno al monastero, viene prodotto da alcuni anni un apprezzato prosecco docg. Non pare questo, tuttavia, il momento di brindare. Tanto clamore in un luogo di clausura forse non si era mai visto ne’ sentito. Eppure continua a far parlar di sè il monastero cistercense di San Giacomo di Veglia, a Vittorio Veneto (Treviso), da qualche settimana al centro di un piccolo “scisma”. Al primo gruppo di cinque consorelle che hanno abbandonato il convento, «per le pressioni psicologiche insopportabili», se ne sarebbero aggiunte altre 5 o 6, tutte corse nel riparo in cui si è rifugiata l'ex abbadessa, la brasiliana madre Aline Pereira. Il casus belli sarebbe stato proprio il suo allontanamento, al termine dell'ultima ispezione della Commissione Pontificia. Troppi veleni interni, e così è stato deciso il commissariamento di San Giacomo di Veglia. A suor Aline - la più giovane abbadessa in Italia - non era stato intimato di andarsene, ma il clima «era diventato insopportabile» avevano spiegato le monache; così lei e altre quattro consorelle avevano fatto le valigie e si erano trasferite altrove, in un luogo che resta segreto. Ora pare che le “scissioniste” siano salite a una decina, tutte allineate con madre Aline.

