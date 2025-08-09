Suor Maria Nives, 60 anni con la tonaca 

Sessant’anni di consacrazione religiosa, una festa per suor Maria Nives - selargina doc - da anni nel monastero di Santa Chiara di Oristano dove si è svolta la celebrazione per il traguardo.

Ottantatré anni, prima di nove figli, suor Maria è nata e cresciuta in via Digione, con i genitori Mario Mameli e Annunziata Siddi, ed è proprio a Selargius che ha mosso i primi passi nel percorso religioso: faceva parte dell’Azione cattolica della parrocchia Maria Vergine Assunta dove è stata battezzata, poi a 23 anni la prima esperienza da suora nella chiesa di Selargius, sino all'arrivo a Oristano. Venerdì i festeggiamenti nel monastero di Santa Chiara - dove è stata madre badessa - con una messa, insieme a parenti e consorelle. Presente anche il parrocco della chiesa del Santissimo Salvatore, don Vittorio Quartante: «Una mattina carica di gioia per festeggiare suor Maria Nives, il suo sorriso è il segno di una vita pienamente realizzata».

