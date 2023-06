Suor Leonarda, sessant’anni con la tonaca 

Grande festa per suor Leonarda Demilio 79 anni, che ha celebrato i sessant’anni di professione religiosa insieme alle altre suore e ai tanti bambini della scuola di Santa Teresa in via Diaz, dove si trova ormai da 12 anni, e alle loro famiglie. Dopo la messa in basilica di Sant’Elena, il ritrovo all’oratorio Ferrini dove ad attenderla c’era una grande torta.

La vocazione era arrivata presto, racconta suor Leonarda, «ero giovanissima quando sono entrata in convento ma ho capito subito che quella era la mia strada. Sono stata a Foggia, a Imola, in Svizzera a Ferrara e a Palermo». Poi a 60 anni l’arrivo nell’asilo a Quartu, «un’esperienza bellissima che continua tutt’ora. Mi vogliono tutti bene e i bambini mi chiamano nonna Leonarda. Io a Quartu sto benissimo. Tutte le mattine alle 6 sono in piedi, facciamo le preghiere e poi giù dai bambini». E a festeggiarla c’erano tutti, assieme alla responsabile della scuola suor Erika Cavalleretto.

