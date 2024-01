Suor Giuseppina, Giusta tra le Nazioni 

Suor Giuseppina Demuru è ufficialmente Giusta fra le Nazioni e il suo nome sarà inciso nel muro dei Giusti a Gerusalemme. Diventa la sesta sarda insignita di tale riconoscimento. A conferire il titolo lo Yad Vashem, ente del governo israeliano che si occupa di omaggiare i non ebrei che, durante l’Olocausto, rischiarono la vita prestando aiuto e soccorso ai perseguitati dai nazisti.

Tra le lenzuola

La suora, nata a Lanusei nel lontano 1902, ha ottenuto l’onorificenza per aver salvato da morte certa decine di ebrei e partigiani. Tra loro un bambino di pochi mesi, Massimo Foa, portato fuori dal carcere nascosto in un mucchio di lenzuola da mandare a lavare, nel periodo delle persecuzioni razziali. Nei giorni scorsi la notizia è arrivata ai nipoti, che vivono uno a Cagliari e uno a Torino, nei con una lettera partita da Gerusalemme il 14 dicembre 2023 in cui si dà anche notizia che nei prossimi mesi si terrà all'ambasciata israeliana di Roma una solenne cerimonia nel corso della quale gli verrà consegnata una medaglia e un attestato. L’iter è iniziato ben 7 anni fa, nel 2017, e ora il nome di suor Giuseppina Demuru è stato scolpito tra i nomi dei Giusti di tutto il mondo. Come ricorda Tonino Loddo, che ha raccontato l’eroina in un corposo saggio: «Suor Giuseppina, al secolo Rosina Demuru, appena diciannovenne era entrata a far parte della Congregazione delle Figlie della Carità venendo inviata, dopo il periodo di noviziato, nel 1926 come addetta al braccio femminile del carcere Le Nuove di Torino, dove rimane fino alla morte avvenuta nel 1965. Diventata comandante dello stesso braccio nel 1942 quando più infuriava la guerra, nel pieno dell’occupazione nazifascista e delle persecuzioni razziali, si distinse per il coraggio manifestato nell’impedire che decine di ebrei che vi erano rinchiusi fossero avviati ai campi di concentramento e salvando altre decine di partigiani da morte certa e talvolta ormai dinanzi al plotone di esecuzione, mettendo più volte a rischio la sua stessa incolumità personale».

Onori

Suor Giuseppina si distinse talmente tanto che, alla sua morte, il comune di Torino decise di onorare la memoria con una seduta solenne del Consiglio comunale e le dedicò una scuola materna in Via Lessona. La suora verrà ricordata in alcune manifestazioni programmate in occasione della Giornata della Memoria dalla società Oleaster nelle biblioteche comunali. Prossimo appuntamento sabato 27 a Tortolì alle 18.30.

