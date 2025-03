Suor Anna Monia Alfieri oggi a Cagliari: «L’educazione? Un diritto non garantito» 

«Sono una religiosa, eppure non sono una paladina delle scuole paritarie, tantomeno di quelle cattoliche. Sono una paladina del pluralismo educativo, perché i genitori italiani, come avviene in tutta Europa, avendo la responsabilità educativa, devono poter esercitare la libertà di scelta educativa». Ciò che accade, invece, spiega suor Anna Monia Alfieri, è che non tutte le famiglie possono permettersi, per ragioni economiche, di scegliere una scuola diversa da quella statale. E questa è una forma di discriminazione.

Oggi a Cagliari, alle 18.30, nella Sala Benedetto XVI del Seminario Arcivescovile (via Monsignor Cogoni 9), la studiosa, religiosa delle Marcelline, laureata in Economia, Giurisprudenza e Magistero di Teologie, discuterà sul sistema scolastico italiano e la formazione dei giovani insieme con l’arcivescovo di Cagliari Monsignor Giuseppe Baturi, segretario generale della Conferenza episcopale italiana. Durante il dibattito, organizzato da Isolarte e moderato da Francesco Birocchi, presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna, suor Anna Monia, insignita dell’Ambrogino d’oro a Milano, e nominata Cavaliere della Repubblica per il suo impegno in favore della libertà educativa, presenterà le tesi contenute nel suo saggio “Il pluralismo educativo, una scelta ancora possibile” (Scholé editore), con prefazione di Dario Antiseri.

Che cos’è il pluralismo educativo?

«Il pluralismo educativo è sancito dall’articolo 33 della Costituzione italiana e implica che le scuole possono essere istituite dalla Repubblica oppure dagli enti locali e dai privati cittadini. Quando un soggetto privato fonda una scuola, questa può essere riconosciuta dallo Stato a condizione che rispetti determinati requisiti. In tal caso, viene definita scuola pubblica paritaria. Insieme con le pubbliche statali formano il sistema nazionale di istruzione».

Un diritto riconosciuto, ma non garantito.

«In tutta Europa questo diritto è riconosciuto e anche garantito: gli Stati europei si impegnano per consentire l'esistenza di scuole pubbliche sia statali sia paritarie. In Italia, in modo anomalo, è riconosciuto, ma non garantito, a causa di una discriminazione economica».

Ovvero?

«Nel mio libro cerco di spiegarlo dal punto di vista giuridico ed economico. Non si tratta di finanziare le scuole paritarie, piuttosto di mettere le famiglie nelle condizioni di scegliere la scuola che desiderano per i propri figli. Se le condizioni di accesso alle scuole non sono uguali, per cui in un caso è prevista una retta da pagare, il diritto alla libertà educativa, che deriva dalla responsabilità genitoriale, non è garantito».

In che maniera lo Stato può garantirlo?

«L’idea comune è che la scuola statale sia gratuita. Non è vero, perché è finanziata con le tasse di tutti. Un allievo della scuola statale costa allo Stato intorno agli 8 mila euro l’anno, mentre, se frequenta la scuola paritaria lo Stato ne spende solo 750. La differenza chi la paga? La scuola, e la famiglia con la retta. Eppure, anche la paritaria dovrebbe essere gratuita: le famiglie, avendo già pagato le tasse, si aspettano di poter esercitare la loro scelta educativa».

Lei la definisce una sussidiarietà al contrario.

«Sì, perché è la famiglia che finanzia lo Stato, e non viceversa, come dovrebbe. Per questa ragione, in Italia numerose scuole paritarie si sono indebitate fino a dover chiudere, privando il paese di grossi pezzi di pluralismo educativo. Ogni anno chiudono 200 scuole paritarie. Negli ultimi 10 anni siamo passati da 1.100.000 alunni iscritti alla paritaria a soli 770.000, di cui oltre 400 mila sono nella scuola dell’Infanzia».

Fenomeno solo italiano?

«In tutti i paesi europei il pluralismo educativo è garantito, perché per l’Europa la libertà di scelta educativa non dev’essere condizionata da vincoli economici, a cominciare dalla laicissima Francia. Questo per dirle che non è una questione di fede cattolica».

La maggioranza delle scuole pubbliche italiane non statali sono cattoliche.

«Nello scorso anno scolastico le scuole paritarie erano oltre 11 mila, di cui 7500 circa cattoliche. Esistono però, anche scuole d’ispirazione cristiana, ebraiche, laiche».

Quali sono i dati sardi?

«Nell’isola ci sono oltre 200 scuole paritarie per poco più di 9 mila iscritti».

Quali sono gli altri vantaggi del pluralismo educativo?

«Permette una distribuzione più equilibrata degli alunni tra scuole statali e paritarie, evitando il sovraffollamento delle prime. Inoltre, garantisce una più equa ripartizione degli alunni con disabilità e degli alunni immigrati. Il pluralismo scolastico è una garanzia della democrazia».

