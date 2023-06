Suor Anna Cogoni, l’eskimo e il velo «Io, sempre dalla parte degli ultimi»  

«Amare prima di tutto se stessi, è la cosa più importante. Il primo vero insegnamento che andrebbe dato alle bambine e ai bambini».

Ma non è il contrario del messaggio evangelico?

«No. Gesù Cristo ha detto: ama il prossimo tuo come te stesso. Se io non mi voglio bene, come posso voler bene agli altri?».

Non sono donne che amano troppo quelle che accoglie nella sua casa?

«È quello che dicono loro, ma è una bugia. Non è vero, perché non amano se stesse. Batto e ribatto su questo punto: il primo amore sono io ».

Suor Anna Cogoni è una suora militante, permanentemente in direzione ostinata e contraria. Lei si definisce «una donna di strada». Barbaricina di Aritzo, classe 1948, una passione per gli scritti di San Vincenzo de’ Paoli e Antonio Gramsci, ha attraversato i Settanta e dintorni con indosso l’eskimo e il velo, tra le assemblee di Democrazia proletaria, le marce per il diritto alla casa e le lezioni tenute ai corsi delle 150 ore per gli operai senza la terza media. Il suo chiodo fisso è «l’istruzione», il filo rosso dell’accoglienza dei ragazzi della comunità per minori aperta a Quartu, delle donne fuggite da un compagno violento ospitate a Selargius, dei papà separati e senza un soldo ai quali lei offre un tetto e una ragione per tener duro.

Se le si chiede com’è riuscita a mettere insieme tre case e a riparare la vita a migliaia di senza fortuna, lei fa spallucce e risponde che è «tutto grazie alla Provvidenza». Francamente, però, non è difficile immaginarla mentre - minuta e ferrigna - tormenta prefetti, burocrati, tribunali per i minori quando i tempi per una qualunque pratica tirano per le lunghe. «La Provvidenza mette sul nostro cammino persone che ci vengono incontro», assicura, seduta sotto un enorme crocifisso al pianterreno della casa di Selargius dove risuona il vociare allegro dei bambini e delle loro madri. «Per esempio, vede questo soggiorno? Divani, quadri, tappeti, lampadari: tutto ci è stato regalato».

Com’è nata la sua vocazione?

«Direi intorno ai 18, 20 anni quando, dopo il diploma, mi sono chiesta che cosa volessi fare della mia vita. Certo, volevo insegnare, ma sentivo che non poteva bastarmi. Avevo ben chiare due cose: la prima era che non avrei mai potuto legarmi a un uomo che mi avrebbe ingabbiata. Il matrimonio non faceva per me».

La seconda?

«Volevo servire i poveri, gli ultimi. È per questo che ho scelto di entrare nella famiglia delle Figlie della carità di San Vincenzo de’ Paoli: avevo visto che si interessavano dei ragazzi, che davano valore all’istruzione. San Vincenzo de’ Paoli, nel 1600, fu il primo a far uscire le suore dai conventi di clausura. Fu il primo a non fare voti perpetui e a mandare le religiose per la strada».

Com’è finita una suora in mezzo ai pugni chiusi di Democrazia proletaria?

«Erano gli anni Settanta, insegnavo a Olbia e avevo conosciuto quelli della comunità di base di Orgosoleddu, un quartiere periferico dove non avevano neanche le fogne. Mi avevano chiesto se potevo aiutare nello studio tanti padri di famiglia, operai e pastori, che volevano prendere la terza media. Erano i corsi delle 150 ore. Facevo lezione la sera, loro arrivavano dopo il lavoro e aprivano i libri mentre mangiavano pane e salsiccia».

Andava anche alle assemblee?

«Sì. Le sorelle non erano contente, ma sapevano che ero una rivoluzionaria. Avevo spiegato loro che con quelli di Democrazia proletaria avevamo in comune la missione per i poveri, per i diritti dei lavoratori, per il diritto alla casa e all’istruzione. Con la mia classe ho partecipato a tante manifestazioni, una anche per chiedere le fognature a Orgosoleddu».

Da bambina com’era?

« Brontuda , diceva mia madre. Testarda. Non sopportavo le ingiustizie, e al mio paese ne vedevo tante».

Per esempio?

«La paga misera data agli operai come mio padre e le disparità tra il figlio del notaio e noi, che eravamo figli di gente povera. A scuola si facevano le differenze. Una volta alle Medie ho affrontato la professoressa: “Lei non è degna del lavoro che fa”, le ho detto. Mi ha sospeso e mia madre mi ha dato una sussa perché agli insegnanti non si doveva rispondere. Io però ero contenta, avevo detto quello che pensavo».

Ha accennato a suo padre...

«Era stato pastore, poi è entrato a lavorare come operaio nell’impresa che faceva la strada da Aritzo a Belvì. Mia madre mi mandava a portargli il pranzo e lo vedevo chino sotto il sole cocente, mentre il capocantiere era al riparo. Era per me un’ingiustizia insopportabile. Ancor più quando, per conto di mia madre, andavo a ritirare la paga. Una paga misera».

Voleva diventare maestra.

«Sì, ho studiato a Cagliari. Frequentavo l’istituto magistrale Sacro Cuore e per mantenermi agli studi lavavo scale. Ero la quinta di tredici figli, nove ancora in casa. Ho preso il diploma di maestra d’asilo, poi quello di maestra elementare. Ho fatto anche il quinto anno perché volevo iscrivermi all’Università in storia e filosofia, ma allora, era il 1968, ero già in comunità e non mi è stato permesso».

È durata molto la militanza in Democrazia proletaria?

«Qualche anno. Mi sono tirata indietro quando ho visto che non potevo più esprimere serenamente un pensiero diverso. Sul divorzio, per esempio. Non lo ammettevo, ero per la famiglia».

Sposa di Cristo e madre dei poveri, nel suo cuore c’è mai stato l’amore per un uomo?

«Ho avuto le mie tentazioni».

Portava già il velo da suora?

«Certo, anche da suora ci si può innamorare, sa? È una bella cosa, ma bisogna saperla gestire. Bisogna chiedersi: cosa voglio fare?».

Era un sentimento ricambiato?

«Sì, una donna queste cose le sente. Però sono riuscita a capire cosa volevo. Io mi interrogo sempre, ogni giorno. Mi chiedo: la mia vita dove sta andando? Mi faccio domande, anche adesso che sono grande».

Quanti ragazzi ha accolto?

«Più di mille, di tutta la Sardegna».

Che età hanno i minori che oggi sono nella casa di Quartu?

«Dai 3 ai 17 anni, la più grande ne ha compiuto 18 qualche giorno fa. Cosa succede quando diventano maggiorenni? Facciamo progetti perché prendano il volo. Noi li accompagniamo fino al diploma, tanti si sono iscritti all’Università e oggi lavorano. È una soddisfazione, però...».

Però?

«I bambini hanno bisogno di una famiglia, e lo vedo anche dalla loro felicità ogni volta in cui arrivano i genitori d’appoggio, i volontari che nel tempo libero stanno con loro, li aiutano nei compiti, li prendono in casa per una giornata. Sono adottabili, certo. Per questo sono sempre inquieta col tribunale dei minori che lascia passare anni: abbiamo una ragazzina con noi da sette anni».

Quando ha cominciato questa missione?

«Io e un gruppo di giovani volontari seguivamo diversi ragazzi, li tenevamo con noi dalle 8 di mattina alle 6 di sera per aiutarli a studiare. Mi sono accorta che non volevano tornare a casa. In famiglia subivano botte, violenze, anche abusi. Così abbiamo deciso di tenerli con noi: erano otto. La prima casa famiglia è nata nel 1989, un’abitazione che avevamo preso in affitto».

Con le loro famiglie nessun problema?

«Non li hanno neanche cercati. Li mandavamo a scuola; e i volontari, che si preoccupavano anche di pagare l’affitto, facevano i turni per preparare i pasti, stare con loro durante il giorno e per dormire. Sono stata fortunata ad avere sempre bravi volontari, che ci seguono tuttora dentro l’associazione».

Accoglie anche i padri separati…

«Uomini che spesso non hanno neanche più una casa. L’ho visto coi miei occhi».

Racconti.

«Era il 2013. Una sera ero alla stazione ferroviaria perché aspettavo una ragazza in arrivo da Sassari. Si avvicinano due bambini, un maschietto e una femminuccia, e chiacchierando scopro che dormivano lì, col papà».

La loro mamma dov’era?

«Al paese, e non era in condizioni di occuparsi dei bambini. Lui mi ha raccontato che era separato, non aveva più casa né lavoro. Mi ha affidato i figli, però mi sono detta: e lui? Mica potevo abbandonarlo».

E quindi ha aperto una casa di accoglienza?

«Non era certo l’unico in quella situazione, pensi che finora ne abbiamo ospitato duecento. Sapevo di certe palazzine sequestrate alla criminalità organizzata e alla fine ci è stato assegnato un edificio del Demanio che doveva passare al Comune di Flumini. C’erano solo i muri, mancavano persino le finestre, ma come sempre ci hanno aiutato in tanti».

Sempre grazie alla Provvidenza?

«E a chi, sennò?».

