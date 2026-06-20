Suoniamo, cantiamo e balliamo tutti insieme 

La Sardegna si prepara a celebrare la Festa Europea della Musica, la manifestazione che ogni anno, in concomitanza con il solstizio d’estate, trasforma piazze, chiese, musei e luoghi simbolo in palcoscenici aperti alla condivisione e alla cultura. Da Cagliari al nord dell’Isola, passando per l’hinterland e la costa occidentale, saranno decine gli appuntamenti in programma tra concerti corali, musica d’autore, contaminazioni internazionali e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico e archeologico. Nel capoluogo spazio ai concerti diffusi tra il centro storico e gli eventi promossi dalla Soprintendenza, mentre Quartu e Monserrato ospiteranno esibizioni e rassegne corali. A Elmas, sul palco di Giliacquas, alle 23, gran finale di “Marina Cafè Noir” con il concerto gratuito di Tonino Carotone. Risalendo verso il nord-ovest, Alghero accoglierà uno degli appuntamenti legati al Festival delle Bellezze, mentre a San Vero Milis si incontreanno musica e archeologia si incontreranno.

Da Cagliari al Campidano

Il cuore delle celebrazioni batte soprattutto a Cagliari, dove la Festa della Musica unisce patrimonio storico e ricerca sonora. Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Echi Barocchi”, il concerto che questa sera animerà l’Ex Regio Museo con il Karalis Antiqua Ensemble, reduce dal recente successo al Festival Monteverdi di Cremona. Sempre nel capoluogo, la Basilica di San Saturnino accoglie “Sonus de Cresia”, progetto dell’Assòtziu Bòxis e Sònus dedicato ai canti devozionali della tradizione orale sarda, con l’accompagnamento di launeddas, organetto, fisarmonica e altri strumenti popolari. A fare da ponte tra culture diverse è invece “Anima Vibrante”, il concerto che mette in dialogo le sonorità del musicista curdo Mübin Dünen e dell’arpista Raoul Moretti tra strumenti antichi e sperimentazione contemporanea. Spazio anche alle nuove generazioni grazie alla Scuola Civica di Musica di Cagliari, che oggi conclude due giornate di eventi tra il Ghetto e il Lazzaretto con attività dedicate alle famiglie e le esibizioni degli allievi dei dipartimenti jazz, pop e rock. La festa coinvolge anche Quartu, dove la Scuola Civica “Luigi Rachel” dedica l’intera giornata alle performance degli studenti, dal canto moderno al repertorio lirico e barocco.

Da Oristano alla Gallura

A San Vero Milis la Festa della Musica si intreccia con l’archeologia grazie a una serata organizzata dalla Soprintendenza e dal Museo Civico. Ad aprire l’appuntamento è l’esibizione della Scuola Civica di Musica del Montiferru “Nino Dispenza”, seguita dalla visita alla mostra “Interazioni al Santeru”, che raccoglie reperti provenienti dalle più recenti attività di ricerca sull’archeologia punica e romana del territorio. Nel nord-ovest dell’Isola, anche Alghero partecipa alla manifestazione con un appuntamento ospitato all’aeroporto Riviera del Corallo nell’ambito del Festival delle Bellezze. Il concerto “Sol Invictus – Canti per il Solstizio d’Estate” porta la musica in uno dei principali luoghi di accesso alla Sardegna, trasformando lo scalo in un palcoscenico aperto a viaggiatori e cittadini. Infine Caprera, dove i Musei Garibaldini dedicano visite guidate al profondo legame tra Giuseppe Garibaldi e la musica, tra strumenti appartenuti alla famiglia e testimonianze della vita nella Casa Bianca. La giornata si completa al tramonto con una sessione pubblica di yoga sul belvedere del Forte Arbuticci, in occasione della Giornata Internazionale dello Yoga. Un filo sonoro che attraversa l’Isola da nord a sud, trasformando per un giorno musei, chiese e piazze in luoghi di incontro e condivisione, nel segno della cultura per tutte le età.

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