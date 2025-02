Suoni: Michael It’z da Valledoria a Londra 

La creazione e la vita, ma anche la crescita mentale e personale: queste le tematiche centrali nel nuovo singolo di Michael It’z, “First Breath”, pubblicato sulle piattaforme di streaming ieri. Influenzato dal trip hop degli anni Novanta, il brano strumentale anticipa il prossimo progetto dell’autore.

L’opera

«Il disco si chiama “Life” e uscirà a maggio. È concepito e dedicato a Eleanor, mia figlia arrivata a ottobre 2024: l’estratto si chiama infatti “First Breath”, proprio a rappresentare i suoi primi respiri o, universalizzando, quelli di ogni essere vivente. Sarà un concept album sulla vita, dove le forti contaminazioni di Massive Attack e Tricky convivono accanto a sonorità delle mie radici come l’hip hop, specialmente nell’uso di campionamenti, siano essi da pezzi noti o registrati in casa, come il battito del cuore di mia figlia e citazioni estrapolate dai film». Michael, che ha 27 anni e di cognome fa Caria, è originario di Valledoria ma vive già da otto anni a Londra, dove la scena locale «non ha cambiato molto il mio approccio, perché quello che va per la maggiore sono jungle, garage, drum and bass e r&b, stili da cui ho preso veramente poco. Molto ha fatto invece il lato creativo della città, grazie a cui ho sentito sbocciare l’ispirazione, confrontandomi con tante persone e culture diverse in ambito musicale e permettendomi di espandere gli orizzonti». E questo non è neanche un esordio per l’artista, che vanta già nove dischi al suo attivo. «Ho iniziato seriamente a 15 anni e prima mi destreggiavo con l’hip hop, di cui sono sempre stato grande fruitore. Ma nell’avvicinarmi di più all’elettronica è diventato centrale nei miei ascolti il versante sperimentale e ambient, che è per me una cura e mi lascia libero da regole precise. Oggi costruisco i miei lavori dall’inizio alla fine, scegliendo sempre temi particolarmente personali: nel precedente “Mnemonica” si parla proprio dell’Alzheimer di un parente e dell’impatto sulla mia famiglia, imprimendo quelle emozioni sotto forma di suono». Nei suoi cinque minuti di durata, “First Breath” si sviluppa su un etereo pianoforte avvolto da ritmiche tipiche del boom-bap, tra sample e interferenze varie. «Quando inizio un progetto parto sempre da piano e chitarra, più spesso lavorando con il primo come potrete sentire su “Life”, e il resto della magia lo fa l’effettistica».

