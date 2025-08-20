Suoni e rumori di miniera: viaggio nel tempo a Porto Flavia 

A Porto Flavia, nel borgo minerario di Masua, sta per nascere un progetto che permetterà ai visitatori di compiere un autentico viaggio nel tempo, immergendosi nei suoni e nei rumori che un tempo animavano l’attività estrattiva. All’interno della galleria, grazie a moderne tecniche di riproduzione sonora, verranno ricreati i rumori caratteristici dell’impianto di trasporto del minerale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Iglesias attraverso l’assessorato al turismo, con registi e scenografi chiamati a valorizzare l’eredità storica e culturale del sito.

Fondamentale anche il contributo delle guide che ogni giorno accompagnano centinaia di turisti e hanno fornito preziose indicazioni per rendere l’esperienza più autentica. «È un’idea innovativa e bella», spiega Maria Laura Mocci di Iglesias Turismo: «Già tantissime persone visitano questo sito e questa novità sarà certamente un incentivo in più».

Porto Flavia, ideato dall’ingegnere Cesare Vecelli e dedicato alla figlia primogenita, rappresentò una rivoluzione logistica per il settore minerario: il minerale, estratto a Masua, veniva trasportato attraverso lunghe gallerie fino a cadere direttamente nelle stive delle navi ormeggiate sotto la parete rocciosa, quando le condizioni del mare lo permettevano. Una storia affascinante che continua ad attirare turisti, curiosi e pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara.

RIPRODUZIONE RISERVATA