VaiOnline
Iglesias.
21 agosto 2025 alle 00:22

Suoni e rumori di miniera: viaggio nel tempo a Porto Flavia 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Porto Flavia, nel borgo minerario di Masua, sta per nascere un progetto che permetterà ai visitatori di compiere un autentico viaggio nel tempo, immergendosi nei suoni e nei rumori che un tempo animavano l’attività estrattiva. All’interno della galleria, grazie a moderne tecniche di riproduzione sonora, verranno ricreati i rumori caratteristici dell’impianto di trasporto del minerale. L’iniziativa è promossa dal Comune di Iglesias attraverso l’assessorato al turismo, con registi e scenografi chiamati a valorizzare l’eredità storica e culturale del sito.

Fondamentale anche il contributo delle guide che ogni giorno accompagnano centinaia di turisti e hanno fornito preziose indicazioni per rendere l’esperienza più autentica. «È un’idea innovativa e bella», spiega Maria Laura Mocci di Iglesias Turismo: «Già tantissime persone visitano questo sito e questa novità sarà certamente un incentivo in più».

Porto Flavia, ideato dall’ingegnere Cesare Vecelli e dedicato alla figlia primogenita, rappresentò una rivoluzione logistica per il settore minerario: il minerale, estratto a Masua, veniva trasportato attraverso lunghe gallerie fino a cadere direttamente nelle stive delle navi ormeggiate sotto la parete rocciosa, quando le condizioni del mare lo permettevano. Una storia affascinante che continua ad attirare turisti, curiosi e pellegrini del Cammino minerario di Santa Barbara.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il focus

La riforma accende lo scontro: «Soluzioni trovate da noi»

Il centrodestra rivendica la primogenitura del documento della Giunta 
(al. car.)
Intervista

Zaia: «Il Governo compensi l’Insularità»

Il presidente del Veneto: giusto che i sardi rivendichino collegamenti migliori 
Lorenzo Piras
Sanità

Tour dell’Isola per un ricovero in Psichiatria

Un paziente gallurese trasportato da Sassari a Nuoro e poi Carbonia 
Andrea Busia
La storia

«Troppo stress, lascio la Asl»

Mandas, la pediatra si dimette: impossibile seguire mille bambini 
Paolo Carta
1936-2025

Pippo Baudo, a Militello in migliaia per l’ultimo abbraccio

Striscioni srotolati ai balconi dei palazzi, i negozi tutti chiusi per il lutto cittadino 
Regionali

Sì di Tridico: «In campo per il centrosinistra»

Centrodestra: rebus Veneto, Puglia e Campania. Milano, FI: subito un candidato   
caos a milano

Dà fuoco al check-in, panico a Malpensa

Giovane del Mali arrestato dalla Polaria, passeggeri in fuga dall’area partenze 