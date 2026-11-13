Due universi musicali, due percorsi di ricerca che si incontrano nel segno della sperimentazione e della contaminazione. Nuovo appuntamento domani al Teatro Massimo di Cagliari, con “Morama” (ore 19) e “Malasorti-S’ardiCity” (ore 20), due progetti che esplorano nuove possibilità espressive, intrecciando sonorità contemporanee, identità culturali e linguaggi musicali in continua evoluzione.

Il primo progetto, “Morama”, nasce dall’incontro artistico tra il tastierista e produttore Paolo De Santis e la cantante e violoncellista Johanna Noa. Il duo è stato selezionato dalla rete Glocal Sound, una vetrina nazionale dedicata alla musica originale e inedita, che punta a sostenere i giovani autori e i produttori indipendenti, offrendo visibilità e nuove opportunità alle espressioni più innovative della scena musicale contemporanea.

Di tutt'altra matrice, ma altrettanto aperto alla sperimentazione, “Malasorti-S’ardiCity” è un progetto d’avanguardia prodotto dall'etichetta S’ardMusic e da Medinsard, Centro di Produzione Musicale di Sardegna Concerti. Protagonisti Arrogalla (elettronica), Francesco Bachis (tromba) ed Emanuele Pittoni (voce), impegnati in una ricerca che trasforma le radici della cultura popolare in un'esperienza sonora metropolitana.

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