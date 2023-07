Suona l’allarme personale: mancano 30 vigili del fuoco 

La situazione non è delle più rosee tanto che a fare la conta mancano trenta persone. Per questo Giuseppe Mellai, segretario provinciale del Sindacato autonomo dei vigili del fuoco, due giorni fa ha inviato una nota al comandante Angelo Ambrosio e ai vertici del Dipartimento dei vigili del fuoco per segnalare la carenza nell’organico.

«In occasione della già avviata campagna estiva antincendio evidenziamo le croniche carenze degli organici del personale nelle sedi di Oristano, Ales, Abbasanta e Cuglieri – scrive Mellai – La carenza dei capi squadra è del 23%, in servizio ce ne sono 50 e ne mancano 15. Quella del personale del ruolo dei vigili del fuoco è dell'8%, 122 in servizio ma dovrebbero essere 132. Nel comparto amministrativo-logistico gestionale siamo a meno 36% mentre mancano 6 autisti di mezzi pesanti».

Da qui la richiesta al comandante provinciale Ambrosio «di sollecitare gli organi superiori del Dipartimento affinché venga incrementato l'organico del personale operativo (tramite concorsi straordinari), anche in vista degli imminenti e cospicui pensionamenti che rischiano di paralizzare il soccorso tecnico urgente nella provincia», conclude Giuseppe Mellai.

