Suona ancora l’allarme sanità in carcere 

La carenza di medici nel carcere di Massama, prevenzione e repressione di gravi reati. Argomenti al centro del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Salvatore Angieri. «Occorre ogni sforzo per risolvere le criticità che persistono da oltre un anno e che potrebbero aggravarsi ulteriormente vista l’imminente scadenza del contratto con l’unico medico che garantisce il servizio nel carcere», ha sottolineato il prefetto durante il vertice al quale hanno partecipato anche questore, comandante provinciale dei carabinieri, vice comandante della Finanza, sindaco, direttore della struttura penitenziaria. «Non può sottacersi che le criticità si riflettono negativamente anche sul buon funzionamento del servizio sanitario territoriale e potrebbero determinare problemi di ordine e sicurezza pubblica», ha rimarcato Angieri. Il direttore generale della Asl 5 ha assicurato che si stanno individuando soluzioni. Ma alla riunione sono intervenuti anche i rappresentanti di Anas e Polstrada per discutere del problema sicurezza anche nelle strade statali. Il prefetto ha chiesto di attivare telecamere lungo la Carlo Felice per garantire la sicurezza dei varchi e migliorare prevenzione e repressione dei reati. L’Anas ha assicurato la predisposizione di un progetto, mentre il sindaco ha comunicato che si sta ampliando il sistema di videosorveglianza in città.

RIPRODUZIONE RISERVATA