Suolo pubblico, regna l’anarchia 

Il regolamento sui dehors è nuovamente sparito dai radar dell’Amministrazione. Sedie, tavolini e ombrelloni si moltiplicano su strade e marciapiedi ma anche quest’anno la stagione estiva entra nel vivo senza regole certe. Approvato ad aprile in commissione Attività Produttive dopo mesi di confronti con le associazioni di categoria, il testo aggiornato doveva tornare in Giunta e poi in Consiglio comunale. Invece, tutto è fermo. Mentre la politica temporeggia, la polizia municipale promette controlli serrati e blitz notturni: l’obiettivo è mettere ordine in una città dove, ormai, l’occupazione del suolo pubblico sfugge di mano. «Capita spesso che alcuni locali espongano pochi tavolini di giorno e li raddoppino la sera, quando i nostri agenti non sono più in servizio. Per questo stiamo pianificando verifiche anche in orari notturni», avverte il comandante dei vigili Gianni Uras.

Il confronto

Lo scorso anno sono stati sanzionati una decina di esercizi, la maggior parte nel centro storico. Ma la sensazione è che il fenomeno sia molto più ampio e sottovalutato. Il vuoto normativo si trascina da tempo: ci aveva già provato la Giunta di Andrea Lutzu a colmarlo, poi il nuovo regolamento era stato annunciato come una priorità fin dall’inizio della consiliatura Sanna, prima con l’assessora Rossana Fozzi e ora con Valentina De Seneen. Ma ancora oggi tutto è fermo. «Siamo in attesa della bozza aggiornata», conferma l’assessora, mentre cresce il malcontento tra commercianti regolari e cittadini esasperati. Nel frattempo, la questione è riesplosa in commissione Bilancio durante il confronto sul regolamento Tarip, la tariffa puntuale sui rifiuti. «Sarei favorevole a far pagare anche chi si prende 500 metri di strada pubblica senza concessione. Se ho un locale con 20 posti e ne ricavo 250 ogni giorno, è evidente che creo un danno alla collettività», ha denunciato il consigliere Giuliano Uras. Più misurato, ma altrettanto deciso, il presidente del parlamentino Davide Tatti ha proposto di rivedere i criteri di calcolo: non più solo sulla metratura dell’immobile, ma anche in base al numero di tavolini autorizzati.

Dopo il Covid

A peggiorare la situazione c’è anche la confusione normativa a livello nazionale. Durante l’emergenza Covid, i dehor vennero incentivati per permettere ai locali di lavorare nel rispetto del distanziamento sociale. Quelle regole straordinarie, però, sono state prorogate dal governo fino alla fine del 2025. Il risultato? In assenza di un quadro comunale aggiornato, lo scenario è confuso: tavolini ovunque, passaggi pedonali ostruiti, marciapiedi occupati, vie di fuga bloccate. E, in molti casi, barriere insormontabili per le persone con disabilità. Il tema è caldo e la sensazione, sussurrata anche da qualche esponente di maggioranza, è che manchi la volontà politica di portare in Aula un provvedimento potenzialmente scivoloso. Regole certe, infatti, significherebbero inevitabilmente toccare equilibri delicati, fare scelte nette, e forse scontentare qualcuno.

