Suolo pubblico: maglie larghe 

Vecchie regole diventate troppo strette per le reali esigenze di bar e ristoranti: l'amministrazione comunale allarga le maglie sulle installazioni nel suolo pubblico. Più snelle per scongiurarne la trasgressione, le nuove norme hanno l'obiettivo di riordinare gli allestimenti di tavoli e sedie sul suolo pubblico diventato sempre più privato soprattutto d'estate, quando gli avventori si moltiplicano e i titolari dei locali sfruttano gli spazi indebitamente. Il Regolamento per l'installazione delle strutture dehors è all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale, convocato per mercoledì: sul tavolo dei lavori ci sono alcune modifiche apportate a quello redatto nel 2016.

Modifiche

Confermati i dehors negli spazi destinati ai parcheggi antistanti gli esercizi commerciali: nata come un'agevolazione ai tempi del coronavirus, la deroga emergenziale diventa norma. Ammesse le pedane che si allineino ai marciapiedi per garantire continuità negli spazi di allestimento e flessibilità sugli arredi dei dehors che rispettino, però, il decoro urbano. Ma per impedire l'invasione di ombrelloni, tavolini e sedute oltre gli spazi consentiti, i dehors saranno contrassegnati con una marcatura del limite. «Le modifiche sono finalizzate a garantire un equilibrio tra il rispetto della pubblica fruizione degli spazi e il diritto di fare impresa», ha detto l'assessore all'Urbanistica, Bastianino Monni. «Una scelta amministrativa necessaria per adeguare il Regolamento alle concrete necessità: per evitare la violazione delle regole è più ragionevole renderle applicabili», ha aggiunto la presidente della Commissione urbanistica, Cristina Mela. Contro il fenomeno dell'occupazione abusiva di strade e marciapiedi, nell'ultimo periodo sono scattate misure più severe: non sono multe, si tratta di un'ordinanza, firmata qualche giorno fa, che dispone la sospensione delle attività commerciali che violano il Codice della strada fino al ripristino dei luoghi e per un periodo non inferiore a cinque giorni. Dopo numerosi accertamenti effettuati dalla Polizia locale che ha registrato altrettanti infrazioni, si legge nel documento, “si rende necessario dar corso a una nuova valutazione degli interessi in gioco per garantire il rigoroso rispetto delle norme e l'equa fruibilità degli spazi pubblici, mantenendoli accessibili, sicuri e piacevoli per residenti e visitatori".

