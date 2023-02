Suolo pubblico, il plauso di Enrico Daga 

«Il Comune ha fatto una scelta coraggiosa. In questi anni abbiamo assistito a una vera e propria esagerazione con i suoli pubblici»: fuori dal coro, Enrico Daga imprenditore e vicepresidente di Confesercenti, si dice d’accordo con l’aumento delle tariffe per la concessione dei metri quadri in slarghi e piazze. Il Comune ha infatti raddoppiato il listino per permettere a bar e ristoranti di sistemare tavoli e dehors sul suolo pubblico, fissando il prezzo di 80 euro a metro quadrato. Con questa operazione prevede di incassare circa 600mila euro all’anno.

«Il Comune attribuisce così un valore importante ad un bene collettivo, dove l'imprenditore è chiamato a fare bene i conti, dove sarà importante trovare il giusto equilibrio tra celerità del servizio, politica dei prezzi, e qualità della propria offerta», dice Daga, facendo notare che nel centro storico la situazione da un po’ di tempo è sfuggita di mano. Ma oltre al listino occorrerà rivedere anche al Piano del commercio. Ogni nuova attività che alza la serranda rivendica immediatamente la propria fetta di suolo pubblico e, negli anni, gli esercizi pubblici si sono moltiplicati.

«Non so se l'aumento della tariffa possa essere efficace senza normare efficacemente il rapporto tra superfici interne, spazi di stoccaggio e impatto sui luoghi in cui si intende operare. Di certo – prosegue Daga - con la politica degli ultimi decenni stiamo contribuendo a creare un sovraccarico non più sostenibile. Servono un piano commerciale e un piano dei suoli pubblici che mettano in ordine il nostro centro storico per mettere fine a nuove aperture in luoghi compromessi», conclude il rappresentante di Confesercenti. L’amministrazione è già al lavoro per rimodulare il criterio di proporzionalità fra superficie interna e suolo concedibile, anche in funzione della stagionalità dell'attività. Chi terrà aperto tutto l'anno potrà avere una premialità rispetto a chi tende a lavorare solo nei mesi estivi. Altra nota dolente di cui la giunta si vuole occupare sono le concessioni sulla carreggiata stradale. Diversi bar del centro hanno apparecchiato i tavoli all'aperto utilizzando i parcheggi di strade a senso unico, anche a ridosso degli incroci. Le nuove linee di indirizzo tendono a modificare questa abitudine. Una partita difficile perché il Comune dovrà fare i conti con la resistenza degli addetti ai lavori. (c. f.)

