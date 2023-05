Suolo pubblico e polemiche, l’opposizione accusa l’esecutivo 

Continua lo scontro fra maggiorazione e opposizione sull'utilizzo del suolo pubblico in occasione del Bosa Beer Fest e del Bosa Rock Festival, eventi che hanno portato nella città del Temo migliaia di persone. I Consiglieri Rosalia Acca, Claudia Mastinu, Alessandro Naitana e Anna Maria Carlini avevano chiesto chiarimenti sulle decisioni del Comune. Per la maggioranza, i gruppi di opposizione peccano di «strabismo amministrativo». Per il sindaco Piero Casula la loro è «una strana presa di posizione, considerato che nella premessa riconoscono l'importanza dei due eventi, salvo poi affermare strumentali accuse». La minoranza aveva evidenziato che: «L’esenzione del canone dovuto per il suolo pubblico ha generato minori entrate al Comune», sottolineando che lo spazio pubblico costituisce patrimonio della comunità e chiedendo che il Comune agisca per il recupero del dovuto. Dura la replica della maggioranza che, ribadendo l'importanza nazionale dei due eventi e spiegando come l'utilizzo gratuito del suolo pubblico nei giorni dei due eventi faccia parte del Patrocinio concesso dal Comune alle manifestazioni. Secondo la maggioranza, l'intento delle opposizioni è solo quello di « delegittimare l' amministrazione comunale , affermando tutto ed il contrario di tutto. Abbiamo rispettato quanto riportato nel Programma Elettorale e nelle Dichiarazioni Programmatiche di inizio mandato - afferma l'esecutivo - supportando iniziative nelle azioni legate al turismo eno-gastronomico>.

