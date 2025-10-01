VaiOnline
Alghero.
02 ottobre 2025 alle 00:25

Suolo pubblico e impatto acustico: cento sanzioni 

Cento sanzioni inflitte in cinque mesi di controlli mirati sul rispetto delle misure contro l’abusivismo, l’occupazione di suolo pubblico e per garantire la sicurezza in città. Il report è della Polizia locale di Alghero, al comando di Salvatore Masala, che nel periodo tra aprile e agosto ha effettuato oltre 80 controlli sulla garanzia delle regole sul commercio e sull’inquinamento acustico. Nel corso delle attività sono state elevate 100 multe, con evidente ripetizione di alcune sanzioni inflitte per la stessa inosservanza. I controlli più assidui sono stati quelli relativi all’occupazione di suolo pubblico di bar e ristoranti, anche a seguito dell’inasprimento delle sanzioni previste dalle integrazioni al Regolamento varate ad inizio anno. Le sanzioni vanno da 173 a 694 euro. Diversi i verbali alle violazioni per l’inosservanza al Tulps, alle certificazioni di impatto acustico, con un tasso rilevante di multe elevate per mancanza di autorizzazioni o per superamento dei limiti, con sanzioni fino a mille euro. Sul commercio le violazioni hanno interessato la mancata esposizione di prezzi o di manifesti e avvisi senza l’autorizzazione. «L’amministrazione - spiega il sindaco Raimondo Cacciotto - sta portando avanti un'importante azione di investimento per il rafforzamento della Polizia Locale.» (m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

