«Suolo pubblico concesso gratis ma non a tutti»  

Nel gioco delle parti è doveroso chiedere ed è altrettanto doveroso rispondere. E siccome Rosalia Acca, Claudia Mastinu, Alessandro Naitana e Anna Maria Carlini presentano un’interpellanza densa di riferimenti e dati precisi, spetterà al sindaco Piero Casula e ai suoi assessori replicare in Consiglio non con slogan ma con numeri e riferimenti atrettanto precisi. Il tema è: suolo pubblico concesso gratuitamente, ma non a tutti.

«Tra il 20 aprile e il primo maggio Bosa è stata teatro di due rilevanti eventi, Bosa Beer Fest e Bosa in rock che hanno creato un’importante indotto per le attività economiche», scrivono i 4 consiglieri. Eventi svolti in aree pubbliche per cui il Comune ha emanato una serie di ordinanze, delibere e determinazioni.

Solo che, mettendo due delibere a confronto, «si evince che l’amministrazione ha adottato differenti provvedimenti nei confronti degli organizzatori riguardo il versamento del canone per l’occupazione del suolo pubblico temporaneo. Ha concesso l’esenzione totale alla ditta Sardinia4, promotrice di Bosa beer fest per un'area di 10mila metri quadrati dove sono stati posizionati 30 food truck, 30 stand per somministrazione alimenti, 8 per espositori di artigianato e 10 gazebo infopoint. Al contrario invece per la manifestazione Bosa in rock per cui è stato previsto un pagamento anticipato del canone di 2.904 euro per l’associazione Freddy in rock per l’occupazione di una superficie di 910 metri quadrati». Detto questo, «gli organizzatori del Bosa beer fest hanno proceduto a fornire ai partecipanti fra i servizi erogati il canone di occupazione del suolo pubblico ricompreso fra la quota di partecipazione, inoltre la vendita dei bicchieri ha costituito un forte impedimento all’accesso dei cittadini privi di titolo mentre per Bosa in rock l’accesso era libero e gratuito».

Dettagli che portano Acca, Naitana, Mastinu e Carlini a chiedere «Perché questi provvedimenti considerando che le manifestazioni si sono svolte a pochi giorni l’una dall’altra e per di più nella stessa area, generando una disparità di trattamento tra le diverse associazioni organizzatrici? Perché non è stato valutato e quantificato il valore economico dell’area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all’uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell’area nonché per la concessione di attrezzature di sua proprietà per Bosa beer fest? Con quali azioni verrà recuperato l’importo equivalente determinato dalla minore entrata ai danni del Comune?». E ancora, «Per porre riparo a tale disparità di trattamento è stata valutata la possibilità di procedere al rimborso nei confronti dell’associazione Freddy in rock al fine di garantire equità di trattamento fra le diverse associazioni? Se e quali alla luce dei delicati aspetti tributari l’Amministrazione ha posto in essere tutti i controlli sulla natura giuridica dei richiedenti?».

