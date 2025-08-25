VaiOnline
Olbia.
26 agosto 2025 alle 00:51

Suolo pubblico, chiusi due locali 

Il sindaco, Settimo Nizzi, lo aveva messo nero su bianco in un’ordinanza firmata ai primi di luglio per contenere il crescente fenomeno (estivo) dell'occupazione abusiva di suolo pubblico. Tolleranza zero, con l'applicazione di misure più restrittive delle sanzioni, all'invasione di tavolini e sedie allestiti da bar e ristoranti negli spazi pubblici, ieri l'amministrazione comunale ha disposto la chiusura di tre locali.

Nel mirino, due rinomati locali di San Pantaleo, nel cuore del borgo turistico (e in piena stagione estiva), sanzionati e chiusi per cinque giorni per aver posizionato arredi e suppellettili oltre lo spazio concesso. Sospesa temporaneamente l'attività dello storico ristorante di lusso Giagoni in Piazza: tavolini, sedie, ombrelloni, consolle, credenze e ingombranti leggii con i menu, delimitati da grosse fioriere, allestiti tra la piazza principale e la via adiacente, in uno spazio che superava di circa cinquanta metri quadri quello consentito. Stessa sorte per il bistrot Casa Bohème che, sulla stessa piazza davanti alla chiesa, ha occupato indebitamente circa settanta metri quadri con venticinque tavolini e sedie annesse, ombrelloni, panchine, due botti in legno e cinque fioriere. I provvedimenti adottati dal sindaco sono volti a tutelare il decoro della città minacciato da un “degrado di dimensione collettiva e radicata nel contesto urbano e l'interesse dei cittadini di fruire liberamente e in sicurezza degli spazi pubblici, spesso costretti a transitare quasi al centro della carreggiata”.

