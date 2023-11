Suolo pubblico, caccia ai furbetti 

Controlli a tappeto per accertare le superfici di suolo pubblico occupate. Gli agenti della polizia locale hanno inaugurato la stagione degli accertamenti: visiteranno tutti gli esercizi insediati nella cittadina per misurare l’effettiva occupazione degli spazi esterni in concessione. Al setaccio una quarantina di locali. L’obiettivo dell’iniziativa tecnico-amministrativa, condotta dal personale del comando di via Monsignor Carchero, è garantire il rispetto dei certificati depositati all’ufficio Tributi. A titolo esemplificativo, per un esercizio pubblico che ha dichiarato di occupare 100 metri quadri ma di fatto ne sfrutta 150 rischia si profila una sanzione.

Ricognizione totale

Gli agenti della polizia locale, al comando di Marta Meloni, hanno mappato tutti gli esercizi pubblici e martedì scorso hanno effettuato le prime operazioni. Carte e metro in mano, i vigili hanno scandagliato area interna ed esterna dei primi esercizi pubblici, confrontando la realtà dei fatti con le dichiarazioni depositate in Comune. La ricognizione, articolata tra occupazioni permanenti e temporanee, viene definita «attività ordinaria». Dunque il comando della polizia locale agisce in totale autonomia rispetto alle linee dell’amministrazione comunale. «Non è un’attività di diretta competenza della parte politica», chiariscono dal palazzo di via Garibaldi. Il principio che anima l’operazione è sconfiggere il fenomeno degli abusi ed eventualmente recuperare risorse sommerse. Che, un anno fa, ha fatto scattare sanzioni nei confronti dei titolari dei dehors, ai quali il Comune ha contestato l’occupazione selvaggia del suolo pubblico aprendo il varco a una serie di contenziosi giudiziari.

I precedenti

Nel mirino degli agenti c’è l’occupazione senza titolo e in difformità all’autorizzazione. Un processo di ricognizione delle superfici messo in atto anche per evitare fenomeni diffusi di utilizzo maggiore di suolo pubblico, come avvenuto negli anni scorsi. Alcuni titolari dei dehors sono stati sanzionati proprio per la violazione della norma, ma gli stessi, anche con il sostegno delle associazioni di categoria, hanno impugnato i verbali davanti al giudice di pace e al Tar, sostenendo, in linea generale, che al momento del montaggio non ci fosse un vero e proprio Piano approvato bensì soltanto una bozza in fase di elaborazione. Piano approvato dal commissario straordinario, Francesco Cicero.

