Suolo pubblico, botta e risposta sul nuovo regolamento 

«Il nuovo regolamento sui suoli pubblici è inapplicabile, servirebbe una proroga ma sarebbe illegittima». Michele Pais, consigliere della Lega, lancia l’allarme sul probabile caos dei tavolini, pronosticando una estate di fuoco.«È il motivo per cui chiedevo che le nuove regole venissero posticipate al primo gennaio 2026», ricorda il rappresentante di opposizione, pessimista circa l’applicazione del nuovo regolamento senza ripercussioni nefaste.

Diverse attività commerciali che a inizio anno avevano ottenuto il nullaosta per gazebo e dehors, dal prossimo aprile, cioè tra pochi giorni, dovranno arretrare, se non eliminare una buona porzione di sedie e tavolini.«Se il primo cittadino sta meditando una proroga, bisognerà tornare in Aula – avverte Pais – perché in presenza di un regolamento pienamente in vigore non si può fare una proroga sulla base del regolamento precedente non più esistente». Ma la giunta non ha intenzione di ricorrere a proroghe. Per l’assessore al Demanio Enrico Daga si tratta di falsi allarmi. Oggi, infatti, sarà pubblicato l’avviso per la presentazione delle domande. «È tutto come da programma, non c’è necessità di alcuna proroga – incalza Daga – c’è solo un refuso che verrà corretto dagli uffici ma nel frattempo andiamo avanti con l’avviso per le nuove richieste di suoli pubblici».

RIPRODUZIONE RISERVATA