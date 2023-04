Suolo pubblico allargato, al via i controlli 

Controlli a tappeto sugli effettivi metri quadri di suolo pubblico concessi a bar e ristoranti e tariffe raddoppiate rispetto al 2022. Gli agenti della polizia locale, con in mano la documentazione fornita dagli uffici dell’assessorato al Bilancio, gireranno presto tra i tavolini all’aperto, nei dehors allestiti in ogni slargo del centro storico, per capire se i titolari stanno rispettando le prescrizioni. Anche per quest’estate i suoli pubblici saranno “allargati” per via della proroga bis valida fino al 31 dicembre. L’assessorato, dunque, in questa fase non ha potuto far altro che provare a gestire le nuove richieste, circa 200, acconsentendo all’occupazione straordinaria di piazze e marciapiedi, come da provvedimento governativo.

Le novità

Nei cassetti dell’amministrazione, in realtà, è già pronta la bozza del nuovo regolamento, molto più restrittivo. «Entrerà in vigore l’anno prossimo, – anticipa l’assessora Giovanna Caria – con una serie di norme, come per esempio la proporzionalità tra la superficie interna e quella occupata di suolo pubblico», per evitare che anche il più piccolo locale del quartiere antico possa pretendere uno spazio enorme di suolo pubblico per sistemare tavoli e sedie, scatenando il malumore dei residenti. Ma non solo. Anche la questione dei servizi igienici verrà regolamentata: chi non dispone di una toilette non potrà fare servizio all’esterno.

Il listino prezzi

L’unica novità che la proroga non ha potuto frenare nell’estate 2023, è il nuovo listino prezzi: se nel centro storico e a Fertilia si pagava 40,27 euro a metro quadrato, ora il costo è di 80,55 euro. Nessuno si è lamentato più di tanto: tutti hanno pagato il surplus pur di lavorare nelle verande all’aperto, dove si produce il grosso del fatturato. «La concessione dei suoli pubblici anche quest’anno richiederà un grande sacrificio da parte dei residenti, – ammette l’assessora – è complicato trovare un equilibrio, anche per via dei vari interventi governativi».