Suolo pubblico al raddoppio 

Confcommercio si domanda, inoltre, che fine faranno i maggiori introiti e come verranno spesi dall’ente locale. «È un argomento attuale, per esempio, la carenza di telecamere di video sorveglianza nelle zone nevralgiche», fa notare il presidente di Confcommercio, «sarebbe interessante capire in che modo il Comune intende investire queste risorse aggiuntive». La novità, ovviamente, ha già messo in allarme gli addetti ai lavori. «Spero che riprendano in mano questa situazione, – commenta Alessandro Pesapane, ristoratore e coordinatore Fipe – perché vanno bene gli aumenti, ma il doppio è improponibile. Ci stanno facendo pagare più di quello che ci avevano scontato nel periodo Covid».

Ma i rinnovi delle concessioni saranno soggette al nuovo tariffario. Se nel centro storico e a Fertilia si pagava 40,27 euro a metro quadrato, ora il costo è di 80,55 euro. Negli ultimi due anni, tra deroghe e autorizzazioni straordinarie, gli spazi all’aperto per i pubblici esercizi sono raddoppiati e sarà difficile tornare indietro. «È probabile che, visti i nuovi prezzi, molti decidano di ridurre le superfici», dice Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio. «Nessuno è contro la rivisitazione delle tariffe, – spiega Cadeddu – ma va considerato il periodo particolare, caratterizzato dagli aumenti indiscriminati dei costi delle materie prime e dell’energia. A nostro parere occorrerebbe definire delle percentuali di aumento da spalmare in un lasso di tempo: tre o quattro anni».

Raddoppiano le tariffe dei suoli pubblici e, allo scadere delle concessioni, monta il malumore tra i gestori di bar e ristoranti. Sono circa 200 le nuove richieste arrivate al Comune che, fino a oggi, ha guadagnato molto poco rispetto al sacrificio richiesto alla collettività. Per gli slarghi e le piazze occupate la rendita ammonta ad appena 300mila euro l’anno ma, con la revisione del listino ormai datato, si prevede di incassare il doppio.

Nelle zone più ambite del centro storico mediamente un’attività commerciale paga 500 euro all’anno per sistemare tavoli e sedie. Il costo scende quanto più ci si allontana dal quartiere antico, fino a arrivare alla terza fascia.

Ma i rinnovi delle concessioni saranno soggette al nuovo tariffario. Se nel centro storico e a Fertilia si pagava 40,27 euro a metro quadrato, ora il costo è di 80,55 euro. Negli ultimi due anni, tra deroghe e autorizzazioni straordinarie, gli spazi all’aperto per i pubblici esercizi sono raddoppiati e sarà difficile tornare indietro. «È probabile che, visti i nuovi prezzi, molti decidano di ridurre le superfici», dice Massimo Cadeddu, presidente di Confcommercio. «Nessuno è contro la rivisitazione delle tariffe, – spiega Cadeddu – ma va considerato il periodo particolare, caratterizzato dagli aumenti indiscriminati dei costi delle materie prime e dell’energia. A nostro parere occorrerebbe definire delle percentuali di aumento da spalmare in un lasso di tempo: tre o quattro anni».

Le risorse

Confcommercio si domanda, inoltre, che fine faranno i maggiori introiti e come verranno spesi dall’ente locale. «È un argomento attuale, per esempio, la carenza di telecamere di video sorveglianza nelle zone nevralgiche», fa notare il presidente di Confcommercio, «sarebbe interessante capire in che modo il Comune intende investire queste risorse aggiuntive». La novità, ovviamente, ha già messo in allarme gli addetti ai lavori. «Spero che riprendano in mano questa situazione, – commenta Alessandro Pesapane, ristoratore e coordinatore Fipe – perché vanno bene gli aumenti, ma il doppio è improponibile. Ci stanno facendo pagare più di quello che ci avevano scontato nel periodo Covid».

L’assessora

La stangata preoccupa il comparto dell’accoglienza “fuori casa”, ristoranti, trattorie, bar e chioschi che, specialmente nel centro storico, dispongono di locali di piccole o medie dimensioni e hanno necessità di ampliare le superfici usufruendo del suolo pubblico, specie nella bella stagione. L’assessora al Bilancio, Giovanna Caria, però, ricorda che dell’aumento delle tariffe si era parlato a suo tempo e che nella categoria c’era stata comprensione e condivisione, «anche alla luce del sacrificio che l’uso del suolo pubblico comporta per la collettività. Su questi presupposti si è proceduto all’approvazione del bilancio di previsione», prosegue Caria, «lasciando intendere che sarà molto difficile tornare indietro. In ogni caso siamo come sempre disponibili ad un confronto costruttivo e propositivo finalizzato al contemperamento degli interessi delle diverse parti».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata