Suoli pubblici, tutti intorno al tavolo per le nuove regole 

Vertice a Porta Terra sul futuro dei suoli pubblici per bar e ristoranti. In due distinti momenti sindaco e assessori hanno incontrato i comitati di quartiere e le associazioni di categoria. Sul tavolo il nuovo regolamento in via di definizione. «Vogliamo costruire un quadro d’insieme in cui le attività possano lavorare al meglio, nel rispetto delle regole e i cittadini possano sentirsi al centro delle scelte. Siamo convinti che questo possa avvantaggiare tutti: imprese, residenti, visitatori», ha detto il sindaco Raimondo Cacciotto.

Si parte da una linea di pensiero condivisa: ordine nelle concessioni e controlli efficaci. Da qui le manovre sul regolamento con poche ma efficaci azioni. Stop agli immobili non contigui all’esercizio che partecipano al calcolo delle superfici. Una deformazione che ha determinato situazioni di evidente sproporzione tra locali di esercizio e suolo concesso. Poi il sistema delle premialità, ovvero delle quote di metri quadri ulteriori concesse in base ad una serie di adempimenti, tra cui l’apertura per almeno 10 mesi e con almeno tre dipendenti assunti. E ancora, verrà ampliato il raggio delle zone non concedibili, aggiungendo alla lista anche le scalinate del Lungomare Dante e dei Bastioni Marco Polo. Infine stretta sui controlli e le relative sanzioni. Non a caso agli incontri ha preso parte il comandante della Polizia Locale Salvatore Masala. «Possiamo ritenerci soddisfatti del lavoro fatto, – commenta l’assessore al Demanio Enrico Daga – ma siamo soprattutto contenti di aver messo sullo stesso tavolo, in un clima collaborativo, tutti gli attori di questa partita».

