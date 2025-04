Suoli pubblici, rivolta degli operatori 

Almeno 200 pubblici esercizi, tra ristoranti, pizzerie, trattorie e bar, alle prese con il nuovo regolamento sui suoli pubblici che, a sentire Confcommercio, ha bisogno con urgenza di alcuni aggiustamenti. I termini per presentare le domande scadranno il prossimo 20 aprile, mentre gli uffici comunali stanno cercando di risolvere alcune criticità che si sono manifestate nel quartiere antico, dove in particolare cinque operatori rischiano di non poter apparecchiare all’esterno dei loro ristoranti.

Le richieste

«Chiediamo l’imminente riapertura della normativa. Non si può pensare di prendere un regolamento di carattere generale e sovrapporlo su una città che presenta quartieri e zone così diversi per tipologia commerciale e conformazione», dice il presidente di Confcommercio Massimo Cadeddu anticipando la convocazione di una assemblea pubblica con gli imprenditori alla presenza del sindaco Raimondo Cacciotto. «Non è pensabile che nelle zone periferiche della città si possano applicare i parametri previsti per il centro storico che ha un evidente carico antropico superiore. E lo stesso vale per Fertilia. Per zone così delicate servono dei “mini piani particolareggiati”», rilancia Cadeddu. Una sorta di “zonizzazione” dei suoli pubblici che tenga conto dei metri quadri di slarghi, piazze e strade pedonali. Considerando pure quelle vie che, pur non arrivando a tre metri e mezzo di larghezza, consentirebbero comunque di ospitare i tavolini perché si tratta di carreggiate non percorribili dalle auto e dai mezzi di soccorso. Succede al centro storico, dove cinque imprenditori sono rimasti senza concessione. Una criticità che l’Amministrazione sta cercando di risolvere.

«Il settore pubblici esercizi supera le 580 imprese in città e garantisce un tasso minimo di occupazione che si aggira sui 2800 impiegati, senza contare l’alta stagione», precisa Cadeddu: «Avevamo fatto delle precise richieste nella fase delle osservazioni al nuovo regolamento, purtroppo non sono state accolte. Mi auguro che il piano possa essere riaperto». Tra le istanze, la valenza pluriennale delle concessioni, visto che attualmente i titolari di bar e ristoranti sono costretti a rinnovare la loro domanda agli uffici comunali alla vigilia di ogni stagione e l’aumento delle superfici all’aperto, almeno da maggio a ottobre, per chi rimane aperto tutto l’anno.

