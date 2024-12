Suoli pubblici: «Maggiori superfici in alta stagione» 

«Le percentuali di slarghi e piazze rimangono pressoché invariate, ma ci saranno maggiori controlli da parte della polizia locale». Massimo Cadeddu, presidente cittadino della Confcommercio commenta la bozza del nuovo regolamento sui suoli pubblici, annunciando la presentazione di alcuni emendamenti pensati ad hoc per l’alta stagione. I titolari di bar e ristoranti, infatti, vorrebbero poter aumentare lo spazio a loro disposizione per sistemare sedie e tavolini all’aperto, almeno da maggio a ottobre, per poi restringere le superfici nei mesi invernali. La giunta Cacciotto è al lavoro già da settimane per un lavoro di cucitura, cercando di creare un equilibrio tra le richieste degli addetti ai lavori e quelle dei residenti. Qualche modifica sostanziale, però, l’Amministrazione comunale sta provando a elaborarla.

«Mentre prima, nel richiedere i metri quadrati, si poteva fare una proporzione con le superfici interne di un altro locale anche distante, – prosegue Cadeddu – ora questo gioco non sarà più consentito. Il secondo locale dovrà essere contiguo al principale. Per il resto poco cambierà, se non che finalmente verrà applicato il regolamento sugli arredi». Al bando la plastica e gli ombrelloni multicolore, così come i graticci di separazione e i teli di chiusura improvvisati. I primi a doversi uniformare saranno i titolari delle concessioni sul suolo pubblico nel centro storico: tavolini, sedie, ombrelloni, stufe, paraventi, cestini portarifiuti, tende, fioriere, pedane, dovranno seguire le nuove indicazioni.I controlli saranno focalizzati su quelle concessioni che, in inverno si trasformano in depositi per ogni genere di suppellettili. Gli assessori allo Sviluppo Economico e Demanio, Ornella Piras e Enrico Daga, hanno incontrato associazioni di categoria e comitati di quartiere. «Vorremmo per l’inizio dell’anno pubblicare il nuovo bando – anticipa Piras - in modo che tutti gli operatori possano avere regole certe per programmare per tempo la stagione».(c.fi.)

