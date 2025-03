Suoli pubblici, le nuove regole 

I metri quadrati in più occorrerà conquistarli con il sistema delle premialità. I bar e i ristoranti che terranno aperto per almeno dieci mesi all’anno e offriranno impiego fisso ai loro dipendenti, potranno ambire a occupare uno spazio pubblico più ampio. È una delle novità più importanti del nuovo regolamento sui suoli pubblici approvato ieri alle 5 del mattino con 15 voti favorevoli, al termine di una seduta fiume di Consiglio comunale. Si amplia il raggio delle zone off-limits per sedie e tavoli: le scalinate del lungomare Dante, per esempio, e dei Bastioni Marco Polo, dovranno rimanere libere. «L'obiettivo è quello di contemperare al meglio la condivisione dello spazio pubblico tra esigenze delle imprese e diritti dei cittadini, - afferma l’assessore al Demanio Enrico Daga – abbiamo costruito un riordino delle norme chiaro e omogeneo nel rispetto delle regole, che garantisce ai cittadini di sentirsi al centro delle scelte».

Il decoro

I titolari di suoli pubblici adiacenti alle aiuole, inoltre, dovranno impegnarsi alla loro cura e manutenzione attraverso l'utilizzo di piante ornamentali ed altri eventuali arredi concordati con gli uffici competenti. «Ci sarà, soprattutto, una specifica e costante azione di verifica tra le superfici concesse e quelle utilizzate, con la messa in atto della sanzione accessoria della chiusura per cinque giorni in caso di riscontro dell’inadempienza», avvisano dagli uffici comunali. Soddisfatto il sindaco Cacciotto: «Una città più bella, pulita e accogliente, si raggiunge con il miglioramento del decoro urbano e con regole certe e con la consapevolezza che gli spazi pubblici sono un patrimonio della intera comunità». Ornella Piras, assessora al Turismo, anticipa una stagione di controlli a tappeto, specialmente sulle “concessioni-deposito”, vale a dire gli spazi abbandonati di bar e ristoranti chiusi.

I contrari

Critico Michele Pais, consigliere della Lega che ha votato contro: «La maggioranza ha optato per non ascoltare l'opposizione che ha fatto proposte di buon senso, non di carattere ideologico e burocratico, come sembra essere ispirato questo regolamento, che presto saremo chiamati a rivedere. Dispiace che in un momento particolarmente difficile come quello che stiamo vivendo, si vedano i nostri imprenditori come dei furbacchioni approfittatori, che aggirano le norme, da sanzionare e vessare».