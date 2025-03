Suoli pubblici: cinque operatori storici senza concessione 

«Avevamo detto che il regolamento sui suoli pubblici, approvato dopo 13 ore di Consiglio comunale, era sbagliato nel metodo e nel merito. Oggi i fatti ci danno ragione». Alessandro Cocco, capogruppo dei Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, interviene sulle nuove norme che regolamentano il posizionamento di tavoli e sedie all’esterno di bar e ristoranti, denunciando le criticità in alcune vie del centro storico. Cinque titolari di pubblici esercizi non sono riusciti ad ottenere il rinnovo perché nel nuovo regolamento non compare la deroga per quelle strade del quartiere antico che non superano i tre metri e mezzo di larghezza, ma che comunque non sono transitabili dai mezzi gommati. Aree dove i tavolini, in teoria, dovranno sparire. «Dovevano correre, dovevano approvare a tutti i costi per fare quella che presentavano come una rivoluzione. Dovranno attendere. Intanto oggi pagano i cittadini e gli imprenditori», incalza Cocco: «Salvo l’individuazione di qualche scorciatoia, che al momento appare impossibile da percorrere, adesso dovranno sospendere il nuovo regolamento e tornare in Consiglio. Ci auguriamo che stavolta prevalga il buon senso». Anche il leader di Forza Italia, Marco Tedde, sottolinea gli eventuali errori del regolamento, ricordando che il suo partito aveva chiesto inutilmente di prorogare le attuali concessioni. (c.fi.)

