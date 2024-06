Sunak-Starmer, primo duello tv 

LONDRA. Una vittoria di Pirro nella migliore delle interpretazioni; il suggello a una sconfitta elettorale annunciata, nella peggiore. È l'esito del primo duello televisivo fra il premier Tory britannico Rishi Sunak e il favoritissimo leader dell'opposizione laburista Keir Starmer, che si è svolto martedì sera sugli schermi di Itv, a un mese dal voto politico in calendario nel Regno Unito il 4 luglio.

Lontanissimo dall'avversario nelle previsioni di questi mesi, Sunak ha mostrato tutto sommato una disinvoltura e una nettezza superiori a quelle di uno Starmer tanto cauto e moderato da apparire a tratti imbalsamato. Giocando la sfida all'attacco, senza esitare a interrompere lo stesso sir Keir o l'esperta moderatrice Julie Etchingham. Ma alla fine i numeri e le sensazioni di molti analisti indicano che non sembra esserci stata alcuna svolta rispetto alla tendenza, consolidata da mesi, di un Partito conservatore con l'acqua alla gola: logorato e minacciato dall'ombra di una disfatta forse epocale dopo 14 anni al potere fra scandali, crisi, Brexit, pandemia, guerre e così via. E di un Labour avviato al contrario a un trionfo quasi di default, a dispetto di programmi vaghi sintetizzati in uno slogan altrettanto vago («change») e di una limitata capacità di trascinamento.

