Sunak sprofonda 

Si fanno di giorno in giorno più rovinose le prospettive dei Conservatori del premier Rishi Sunak in vista del voto britannico del 4 luglio. Ai sondaggi sempre più catastrofici si aggiunge ora l’ennesimo scandalo: legato stavolta all’affaire che vede alcuni esponenti del partito di governo sulla graticola per aver scommesso sulla data della convocazione delle urne facendo leva su possibili soffiate. Vicenda che getta ulteriore discredito sull’immagine dei Tories e della sua leadership.