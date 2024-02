Sunak rassicura gli inglesi: «Il cancro di re Carlo preso per tempo» 

Londra. Un cancro preso “per tempo”. Il Regno Unito si affida a queste parole di rassicurazione, ripetute dal primo ministro Rishi Sunak, per superare lo shock collettivo dell’annuncio inatteso - e inedito quanto a trasparenza - con cui Buckingham Palace ha reso noto alla nazione e al mondo come a re Carlo III fosse stato diagnosticato un tumore. Rassicurazione che non può del resto sgomberare il campo da ogni preoccupazione o interrogativo: incluso sul destino - privilegiato eppure non esente da un’aura di sfortuna - del trono ereditato dal 75enne primogenito di Elisabetta II meno di un anno e mezzo fa, dopo sette decenni di attesa.

A suggellare la delicatezza del frangente attuale, si consuma il rientro lampo in patria del principe ribelle Harry, figlio cadetto di Carlo e della defunta Diana, precipitatosi dall’autoesilio californiano a Londra neppure 24 ore dopo essere stato informato. Come a voler compiere finalmente un gesto di riconciliazione dopo le frizioni e le recriminazioni incrociate che hanno accompagnato negli ultimi anni lo strappo dalla Royal Family nel 2020, il suo traumatico trasferimento in America con la consorte Meghan e l’addio obbligato a tutti gli impegni di rappresentanza ufficiale di casa Windsor. Atterrato a Heathrow con un volo di linea notturno della British Airways da Los Angeles, Harry è sbarcato sull’isola da solo e ha incontrato subito il padre. Carlo si è mostrato fugacemente in pubblico con al fianco la regina consorte Camilla dopo l’abbraccio con Harry. Poi la partenza in elicottero per la residenza di Sandringham, nel Norfolk, dove il sovrano prevede di proseguire a casa il ciclo di terapie oncologiche prescritte dai medici nella quiete della campagna inglese.

