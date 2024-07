“Sun d’aixia in ti canti” a Carloforte Da domenica musica al tramonto 

Trenta candeline per Bötti du Shcöggiu, l’associazione che tra teatro, circo, cinema e musica ha portato a Carloforte nuovi venti di cultura.

Per festeggiare l’anniversario è stata costruita una proposta estiva speciale. Dopo “Le isole si accendono”, una giornata dedicata alla poesia organizzata il 21 giugno in occasione del solstizio d’estate, ora è la volta della musica con “Sun d’aixia in ti canti”, cinque appuntamenti da non perdere da domenica 14 luglio al 3 agosto nello spettacolare scenario naturale della spiaggia di Lucaise, dove a dominare sono acque cristalline e scogli che scendono a picco sul mare. Diretta dalla drammaturga Susanna Mannelli, la rassegna il cui nome è traducibile come “suoni d’aria negli angoli” si svolgerà nella residenza A Cova, dove ciascun concerto prenderà il via alle 19.30 così da regalare al pubblico un’esperienza in cui la musica abbraccia i colori del tramonto.

