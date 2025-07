Sumy, cade al fronte un miliziano italiano 

Kiev. Un insegnante combattente. Così alla scuola di musica Paganini di Legnano descrivono Thomas D’Alba, classe 1985, morto al fronte a Sumy. «Ha lavorato con noi come insegnante di batteria per 10 anni - spiega il direttore, Fabio Poretti - A febbraio, scaduto il contratto, ci ha comunicato la sua decisione di partire per l’Ucraina. Non ci ha mai spiegato cosa l’abbia spinto a farlo, non è nemmeno sceso nei dettagli su cosa andasse a fare di preciso in Ucraina. Di certo, e chiunque l’abbia conosciuto può garantirlo, non lo hanno spinto motivazioni economiche. Era un uomo giusto, non in vendita». Ex parà, D’Alba aveva lasciato la Folgore per dedicarsi alla musica. «Quando poteva - aggiunge Poretti - mandava un messaggio. Sempre riservato, ma era il suo modo per farci sapere che stava bene. Per spiegare che persona fosse: nei due giorni di turno di riposo da soldato andava a suonare per i bambini ricoverati negli ospedali ucraini». D’Alba non era sposato, amava la musica quanto «odiava le ingiustizie».

Usa delusi

E mentre non si registrano passi avanti diplomatici, la guerra continua a infuriare. Kiev ha compiuto un nuovo blitz oltreconfine, attaccando una base nella regione di Voronezh che ospitava i caccia Sukhoi. I russi hanno rivendicato la distruzione di due intercettori Patriot e hanno lanciato un’ennesima ondata di raid con droni, oltre trecento in varie regioni del Paese. «Putin vuole andare fino in fondo e continuare a uccidere», è l’amara constatazione di Donald Trump dopo l’ultima telefonata con lo zar. E dopo tante esitazioni, ora sarebbe più aperto a inasprire le sanzioni contro Mosca.

Blackrock si smarca

E dall’America arriva un altro segnale di disimpegno dal conflitto: Blackrock, il gestore finanziario più grande al mondo, secondo Bloomberg ha interrotto la ricerca di investitori per sostenere il fondo multimiliardario per l’Ucraina che dovrebbe debuttare alla conferenza di Roma la settimana prossima. Ora per Kiev il piano B è incrementare la produzione congiunta di armi. Zelensky ha ricordato che questa settimana è stato siglato un accordo con un’azienda americana per la produzione di droni e un altro con la Danimarca per produzione di armi all’estero, la prima nel suo genere. Il riarmo ucraino parte dalla constatazione che la Russia non intende fermarsi. Lo ha confermato Trump, parlando della sua telefonata con Putin. «È una situazione molto difficile. Vi ho detto che ero molto insoddisfatto della mia telefonata con il presidente Putin. Vuole andare fino in fondo», ha detto ai giornalisti.

