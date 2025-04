Summit mondiale della disabilità, c’è anche la Sardegna 

«Un’occasione preziosa per condividere l’impegno comune nella promozione dei diritti delle persone con disabilità a livello globale», ha detto la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli intervenendo alla sessione inaugurale del Global Disability Summit 2025 di Berlino. Nella delegazione italiana anche Marco Espa, presidente di Abc Italia e rappresentante nazionale Fish.

Al summit, aperto dal cancelliere Olaf Scholz, partecipano quattromila delegati da tutte le nazioni e con una grande rappresentanza dai Paesi del Medio Oriente. «Parliamo di diritti, autodeterminazione, vita indipendente in ogni campo», dice Marco Espa. «Questo è un evento importante che ci dà modo di evidenziare tante criticità, come l’invisibilità delle persone cosiddette con disabilità intellettiva, nonché la permanenza delle scuole speciali con praticamente zero alunne e alunni nelle scuole ordinarie». In Sardegna, aggiunge Espa, «siamo stati antesignani, ormai da 25 anni abbiamo attuato i progetti di vita con i piani personalizzati alternativi a ogni forma di istituzionalizzazione per le persone con disabilità. Oltre 2 miliardi di euro investiti che, secondo i dati Istat, portano la Sardegna al primo posto per il sostegno alle persone con disabilità tra tutte le regioni italiane».

Ieri, 2 aprile, era la Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo. «Servono strategie condivise e azioni mirate e innovative», ha sottolineato la ministra per le disabilità. «Le sfide sono sicuramente ancora tante, ma stiamo vivendo un momento di grande cambiamento e di grandi opportunità. La riforma sulla disabilità è una forte spinta all’innovazione, nei servizi e nella presa in carico delle persone con disabilità e delle loro famiglie». Dobbiamo pensare, ha sottolineato Alessandra Locatelli, «a una grande alleanza per essere uniti e determinati e garantire a tutti una migliore qualità della vita e il diritto alla piena cittadinanza».

