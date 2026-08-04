Summer is back trasloca a Quartello 

La rassegna Summer is back si trasferisce dal Poetto al parco di Quartello, almeno nei due fine settimana di agosto e settembre. Un cambio di programma deciso all’ultimo dal Centro commerciale naturale La via del Mare per questioni organizzative: «La sicurezza delle persone viene prima di qualsiasi altra considerazione. Le fasi di allestimento richiedono molte ore di lavoro all’aperto e, davanti a temperature particolarmente elevate, abbiamo ritenuto necessario intervenire», spiega il presidente del Ccn Luca Stocchino.

Modifiche che riguardano gli appuntamenti del 29 e 30 agosto, e 12 e 13 settembre, confermati invece i venerdì di festa in viale Colombo. «Le nuove date e il trasferimento al parco del Quartello ci permetteranno di realizzare l’evento nelle migliori condizioni possibili, senza rinunciare alla qualità del progetto», dice ancora Stocchino. «La nuova location ci offrirà inoltre uno spazio più ampio e funzionale per valorizzare tutte le realtà che hanno scelto di partecipare». Il progetto originariamente pensato per il Poetto non verrà abbandonato - assicurano gli organizzatori - ma sarà ulteriormente sviluppato e potenziato in vista della prossima edizione, anche alla luce della completa riqualificazione prevista per il litorale.

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