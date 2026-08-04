VaiOnline
La rassegna.
05 agosto 2026 alle 00:26

Summer is back trasloca a Quartello 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La rassegna Summer is back si trasferisce dal Poetto al parco di Quartello, almeno nei due fine settimana di agosto e settembre. Un cambio di programma deciso all’ultimo dal Centro commerciale naturale La via del Mare per questioni organizzative: «La sicurezza delle persone viene prima di qualsiasi altra considerazione. Le fasi di allestimento richiedono molte ore di lavoro all’aperto e, davanti a temperature particolarmente elevate, abbiamo ritenuto necessario intervenire», spiega il presidente del Ccn Luca Stocchino.

Modifiche che riguardano gli appuntamenti del 29 e 30 agosto, e 12 e 13 settembre, confermati invece i venerdì di festa in viale Colombo. «Le nuove date e il trasferimento al parco del Quartello ci permetteranno di realizzare l’evento nelle migliori condizioni possibili, senza rinunciare alla qualità del progetto», dice ancora Stocchino. «La nuova location ci offrirà inoltre uno spazio più ampio e funzionale per valorizzare tutte le realtà che hanno scelto di partecipare». Il progetto originariamente pensato per il Poetto non verrà abbandonato - assicurano gli organizzatori - ma sarà ulteriormente sviluppato e potenziato in vista della prossima edizione, anche alla luce della completa riqualificazione prevista per il litorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Nord Sardegna.

Cuga ai minimi, stagione irrigua a rischio

Mariangela Pala
Assalto alle coste

Cala Finanza, Villa Joy finisce sotto sequestro

Sigilli anche a un sito archeologico Cinque persone indagate: i nomi 
Andrea Busia
San Gavino.

«Reparti in emergenza»

Gigi Pittau
trasporto pubblico

Taxi senza più confini: «Un bacino unico per 17 Comuni diversi»

Il delegato della Città metropolitana Zaher prova a mediare nella lite Cagliari-Quartu 
Luigi Almiento
La crisi

Sofia, assalto naziskin all’hotel che ospita 400 ebrei italiani

Da Roma condanna unanime: «Antisemitismo da combattere» 